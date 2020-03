Coronavirus : vers une pénurie de billets ?

Selon 'L'Express', la Banque de France aurait activé sa cellule de crise "fiduciaire" face aux craintes d'une ruée sur les distributeurs de billets.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après les pâtes, le riz ou encore le papier toilette, les Français vont-ils se ruer vers les billets de banque ? C'est du moins ce que redoute la Banque de France, alors que l'épidémie de Covid-19 continue de se propager dans l'Hexagone, où on recense ce vendredi plus de 2.800 cas et 31 décès.

Selon les informations de 'L'Express', l'institution aurait en effet activé, depuis fin février, la cellule de crise qui regroupe tous les acteurs de la filière qui gèrent le "cash" (banques, convoyeurs de fonds, ainsi que les commerçants qui ont de leur côté activé leur plan de continuité d'activité).

L'objectif est "d'éviter une rupture dans les services et l'approvisionnement", a expliqué au magazine une source qui participe aux échanges, alors que la Banque de France assure que "tout est sous contrôle".

Jusqu'à 20% de hausse pour certains distributeurs

La décision de l'institution d'activer cette cellule a été précipitée fin février, après avoir constaté des augmentations de retraits dans certains distributeurs de billets, notamment dans les départements les plus touchés par l'épidémie comme l'Oise.

Avec les craintes liées au coronavirus, les volumes ont ainsi augmenté de plus de 20% pour certains distributeurs automatiques de billets. "Tant que le phénomène est limité", ces mouvements resteront gérables pour les acteurs de la filière, a souligné une source du secteur à 'L'Express'. Toutefois, dans le cas où le phénomène s'amplifie, "rien ne dit qu'il n'y aura pas des problèmes de pénurie", a-t-elle ajouté.

Un recours "rarissime"

Cette cellule de crise, qui dépend du groupe "Robustesse", a été activée à l'échelle nationale, ce qui reste "rarissime", a souligné une source au journal économique. Comme l'indique l'institution sur son site, cette cellule a été constituée en juin 2009, avec pour mission notamment de piloter "au niveau national des crises" et décider de "la mise en oeuvre des actions à entreprendre au niveau local".

La Banque de France et les acteurs de la filière se concertent quasiment tous les jours depuis deux semaines. "Chacun fait remonter ses chiffres" afin d'identifier les éventuels zones de tension, a indiqué une source.