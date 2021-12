Coronavirus : vers "des centaines de milliers" de cas par jour en janvier ?

Prévisions alarmistes d'Arnaud Fontanet, un membre du conseil scientifique en France.

(Boursier.com) — Les scientifiques et les membres du gouvernement sont de plus en plus alarmistes, concernant la nouvelle vague de l'épidémie de COVID-19. La France pourrait connaître des "centaines de milliers" de cas d'infection par jour au mois de janvier, a prévenu ce jeudi Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, alors que le nombre journalier de contaminations évolue déjà sur un plus haut.

"On a des incidences du nombre de cas actuellement sur le territoire français qui sont maximales, que l'on n'a jamais connues depuis mars 2020 (...). On s'attend sur cette base (...) à ce qu'on ait des centaines de milliers de cas par jour au mois de janvier", a déclaré Arnaud Fontanet lors d'une visio-conférence de presse du conseil scientifique, selon des propos diffusés par BFMTV.

Vers une envolée des cas

La France a fait état mercredi de 84.272 nouveaux cas de COVID-19, ce qui constitue un record depuis le début de la pandémie. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait déjà prévenu mercredi que le pays dépasserait "très vraisemblablement les 100.000 contaminations par jour d'ici à la fin du mois", en raison de la propagation extrêmement rapide du variant Omicron, particulièrement contagieux.

Face à ce regain épidémique, le gouvernement a annoncé l'élargissement de la campagne vaccinale contre le COVID-19 à l'ensemble des enfants âgés de cinq à 11 ans et prévoit d'accélérer la mise en place du pass vaccinal qui doit inciter les personnes non vaccinées à franchir le pas en les privant du pass sanitaire.