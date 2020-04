Coronavirus : un milliard d'euros pour les familles pauvres en France ?

Emmanuel Macron a demandé au gouvernement " de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants

(Boursier.com) — Près d'un milliard d'euros... C'est l'enveloppe qui pourrait être versée aux familles les plus fragiles en France, alors que le pays se bat contre une grave crise sanitaire, selon les informations des 'Echos'. Lundi soir, le président Emmanuel Macron a en effet demandé au gouvernement "de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels".

Cette aide pourrait représenter plusieurs centaines d'euros pour les foyers visés, afin de "boucler leur budget alimentaire", explique le quotidien économique. Le dispositif de soutien devrait être présenté mercredi en Conseil des ministres. "L'aide sera versée en une seule fois, a priori via les caisses d'allocations familiales", détaillent 'Les Echos'.

Le public de l'ARS ?

Qui devrait en profiter ? Environ trois millions de familles considérées comme "très démunies", qui correspondent vraisemblablement à celles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire (ARS) - mais dans ce cas de figure les enfants de moins de six ans seront également pris en compte dans les calculs. Le plafond de revenu pour toucher l'ARS, pour une famille de deux enfants, s'élève à 30.900 euros par an, rappelle le journal.

Le confinement et la fermeture des écoles ont creusé les inégalités en France : les enfants n'ayant plus accès aux cantines, la perte de la tarification sociale pénalise les plus pauvres, et la facture des courses a bondi pour les ménages. Par ailleurs, les associations comme les Restos du coeur et les épiceries solidaires tournent au ralenti, quand elles ne sont pas tout simplement fermées.