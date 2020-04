Coronavirus : un bond des défaillances d'entreprises de 25%, selon Coface

L'assureur-crédit pense que 68 pays vont sombrer en récession cette année, à cause de la pandémie et des mesures de confinement.

(Boursier.com) — L'économie mondiale devrait connaître sa première récession depuis 2009 cette année (-1,3% après +2,5% en 2019), selon l'assureur-crédit Coface, qui pense que 68 pays devraient être en récession dans le monde, contre seulement onze l'année dernière. "Le volume des échanges internationaux baissera pour la 2ème année consécutive (commerce mondial en recul de 4,3% cette année en volume, après -0,4 % en 2019)", peut-on lire dans une mise à jour de ses prévisions publiée lundi.

Les entreprises devraient payer le prix fort, avec une flambée du nombre des défaillances, "même si l'on se place dans un scénario où l'activité économique redémarrerait graduellement dès le troisième trimestre", sans deuxième vague épidémique. Coface anticipe une hausse des cas de 25% cette année dans le monde (contre seulement 2% en 2019 et initialement prévu pour 2020 en janvier dernier.

Au plus haut depuis la crise financière

"Si elle est avérée, cette croissance sera la plus forte depuis dix ans (+29% en 2009), malgré les annonces gouvernementales visant à modifier les procédures de défaillances d'entreprises dans plusieurs pays, afin d'en limiter l'ampleur (comme en France et au Royaume-Uni, par exemple)", écrit Coface.

Aux États-Unis, le nombre d'entreprises ne pouvant plus faire face à leurs obligations financières devrait augmenter de 39%, soit un rythme supérieur à celui de l'Europe de l'ouest (+18%). Même au Japon, où le nombre de faillites d'entreprises a eu tendance à reculer depuis dix ans, malgré une croissance moyenne proche de 0 (0,7% en moyenne entre 2009 et 2019), une croissance à deux chiffres de la sinistralité des entreprises est désormais attendue (+12%). En 2009, le nombre de défaillances d'entreprises avait augmenté plus fortement aux États-Unis (+41%) et en zone euro (+24%), mais moins en Asie (+2% seulement il y a 11 ans).