Coronavirus : Trump demande un plan massif d'investissements

Coronavirus : Trump demande un plan massif d'investissements









Les Etats-Unis sont désormais le troisième pays le plus touché derrière l'Italie et l'Espagne pour ce qui est du nombre de décès.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan promet d'être très lourd aux Etats-Unis... L'épidémie de coronavirus a fait 3.393 morts dans le pays, selon les calculs effectués par Reuters à partir des données disponibles mardi. Les Etats-Unis deviennent ainsi le troisième pays le plus touché derrière l'Italie et l'Espagne pour ce qui est du nombre de décès, devançant la Chine dont le bilan officiel est de 3.305 morts.

L'Italie a recensé 11.591 décès et l'Espagne 8.189. Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 a fait plus de 40.000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre dernier.

Trump demande un plan massif d'investissements

Face à l'urgence, Donald Trump a exhorté mardi le Congrès des Etats-Unis à approuver un plan d'investissements de 2.000 milliards de dollars (près de 1.820 milliards d'euros) dans les infrastructures du pays, comme les routes ou les ponts.

Dans l'esprit du président américain, ce plan serait inscrit dans le prochain texte en cours de rédaction au Congrès sur les mesures destinées à atténuer l'impact économique de la pandémie de coronavirus, que les parlementaires américains qualifient de loi de "phase 4".

With United States ZERO, Infrastructure Bill. It VERY BIG & BOLD, Two Trillion Dollars, Country! Phase 4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

"Avec des taux d'intérêt pour les Etats-Unis à ZERO, c'est le bon moment pour faire notre loi sur les infrastructures attendue depuis des décennies. Elle doit être TRES GRANDE & AUDACIEUSE, Deux Milliards de Dollars, et se concentrer uniquement sur les emplois et sur la reconstruction des infrastructures jadis grandes de notre Pays ! Phase 4", a écrit Donald Trump sur Twitter.

Un bilan très lourd ?

Le nouveau coronavirus pourrait faire 200.000 morts et contaminer des millions de personnes aux Etats-Unis, selon les chiffres alarmiste avancés dimanche par le principal conseiller du gouvernement fédéral sur les maladies infectieuses, Anthony Fauci. Plusieurs grandes villes, dont New York et La Nouvelle-Orléans, craignent d'être rapidement confrontées à une pénurie de matériel médical.

Le nombre de cas de contamination au coronavirus à New York, l'un des principaux foyers de l'épidémie aux Etats-Unis, a bondi de plus de 9.000 au cours des dernières 24 heures et s'élève désormais à 75.795, dont 1.550 cas mortels, a annoncé mardi le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo.