Coronavirus : trois cas confirmés en France, 41 morts en Chine

Coronavirus : trois cas confirmés en France, 41 morts en Chine









Les trois premiers cas du coronavirus chinois en France ont été confirmés vendredi soir par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il s'agit aussi des premiers cas avérés en Europe de ce virus, dont le bilan en Chine est monté samedi à 41 morts.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le coronavirus apparu en décembre en Chine a désormais atteint la France. Trois premiers cas de contamination ont ainsi été confirmés à Paris et à Bordeaux, a annoncé vendredi soir Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé.

Il s'agit aussi des premiers cas européens, a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse, précisant que l'un des malades était hospitalisé à Bordeaux et les deux autres à Paris, tous trois à l'isolement.

Les patients en France "vont bien", les risques d'épidémie très faibles

Le premier cas est un patient de 48 ans qui est revenu le 22 janvier d'un séjour en Chine, et il était passé par la ville de Wuhan, où le virus est apparu et s'est développé depuis un mois environ. Il a été hospitalisé jeudi à Bordeaux et "il va bien", a précisé la ministre.

"Nous sommes en train de remonter l'histoire de ces patients de façon à rentrer en contact avec les personnes qu'ils ont croisées", a poursuivi Agnès Buzyn, qui a promis un point de presse quotidien de la part du ministère.

L'état des deux autres patients, "originaires de Wuhan", ne présente "pas de signes de gravité", a déclaré samedi à la presse le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, où ils sont soignés.

Le responsable médical a estimé que "la probabilité d'une épidémie en France est extrêmement faible parce qu'on a un dispositif" pour diagnostiquer et prendre en charge rapidement les malades.

Deuxième cas confirmé aux Etats-Unis

Vendredi soir, les autorités sanitaires américaines ont de leur côté fait état d'un 2e cas confirmé de coronavirus aux Etats-Unis, dans la ville de Chicago. La personne affectée est une femme sexagénaire revenue de Wuhan le 13 janvier. Une cinquantaine d'autres cas suspects sont en cours d'analyse outre-Atlantique. Le premier cas s'était déclaré près de Seattle sur un homme en provenance lui aussi de Wuhan.

Le coronavirus, proche du SRAS qui avait fait près de 800 morts en 2003, provoque des syndromes grippaux avec de possibles complications pulmonaires. Les deux malades aux Etats-Unis ne sont cependant pas dans un état grave, selon les autorités. En dehors de Chine, des cas peu nombreux pour l'instant ont aussi été confirmés dans plusieurs autres pays, dont le Japan, Taiwan, la Corée du Sud, et Singapour.

L'OMS surveille, le bilan s'alourdit à 41 morts en Chine

Jeudi soir, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'il était "trop tôt" pour déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale" au sujet du virus. Cette décision a été prise en raison du nombre de cas limités à l'étranger et des efforts faits par la Chine pour le juguler. L'organisation basée à Genève a cependant précisé qu'elle surveillait "minute par minute" l'évolution de la maladie dans le monde. Pékin a intensifié ses efforts pour lutter contre l'expansion du virus.

En Chine, le bilan s'est alourdi samedi à 41 morts et à 1.372 personnes infectées, a annoncé la commission nationale chinoise de la Santé. Le président chinois Xi Jinping a réuni samedi un politburo exceptionnel pour évoquer la propagation du virus et reconnu que le pays faisait face à une "situation sérieuse". La propagation du coronavirus "accélère", a encore déclaré Xi Jinping.

Plus de 56 millions de personnes sont désormais confinées en Chine et de nombreux sites touristiques populaires comme la Cité interdite, le parc Disneyland de Shanghai et des sections de la célèbre Grande Muraille ont été fermés. En outre, les festivités prévues à partir de samedi à Pékin pour fêter la nouvelle année lunaire (année du Rat) ont été annulées.

La Bourse de New York a flanché cette semaine

Vendredi soir, la crainte d'une propagation du coronavirus chinois a pesé sur Wall Street, après l'annonce du 2e cas avéré de la maladie sur le sol des Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,58%, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,90% et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé de 0,93%. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont reculé respectivement de 1,2%, 1% et 0,8%.

Compte-tenu des valorisations boursières élevées, proches de leurs sommets historiques à New York, les marchés sont nerveux à l'idée que le virus chinois s'étende et pèse sur la croissance, entraînant une correction boursière. Autre signe d'inquiétude des marchés, les cours du pétrole Brent ont plongé de 6,4% cette semaine et ceux du WTI américain ont chuté de 7,5%, tandis que l'or a grimpé de 1,1%, servant de valeur-refuge.