Coronavirus : s'il y a un cas dans une classe, les lycéens et collégiens non-vaccinés "seront évincés"

Le ministre de l'Education a fait le point mercredi matin sur les futures règles dans les établissements, à partir de la rentrée.

(Boursier.com) — Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a fait le point mercredi matin sur le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, alors que les adolescents de 12 à 17 ans doivent désormais se soumettre à la vaccination pour décrocher le pass sanitaire.

Covid au collège ou au lycée : les non-vaccinés à la maison

Dans le secondaire, au collège et au lycée, s'il y a un cas de contamination" au Covid-19, "les élèves non vaccinés seront évincés, mais pas les vaccinés", a annoncé Jean-Michel Blanquer sur franceinfo. "C'est évidemment une forte incitation à être vacciné", a-t-il reconnu. Il précise que "ceux qui ne seront pas vaccinés seront en enseignement à distance".

De quoi créer des inégalités entre les élèves, qui par ailleurs doivent suivre le choix de leurs parents en termes de vaccination ? "Sur ces sujets depuis le début on raisonne en termes de moindre mal et pas en termes de situation idéale. C'était comme ça sur l'année 2020-2021 : on a fait au mieux par rapport à des contraintes qui sont énormes.

Fermeture de classe dans le primaire

Pour le primaire, "quand il y aura un cas de contamination, on fermera" la classe, comme c'était déjà le cas cette année, puisque les élèves ne sont pas vaccinés. "C'était une mesure de prudence renforcée, donc on maintient cette règle pour l'enseignement primaire puisque les élèves ne sont pas vaccinés."

Pas de pass sanitaire à l'école

"L'objectif n'est pas d'appliquer le pass sanitaire dans le système scolaire", a répété Jean-Michel Blanquer sur franceinfo. Le pass sera obligatoire à partir du 30 août pour les 12-17 ans pour se rendre dans les lieux de culture ou les restaurants par exemple.

Pas de pass sanitaire à la fac

Cette règle devrait s'appliquer également aux universités. La présentation de ce fameux sésame "n'est pas à l'ordre du jour", a indiqué la semaine dernière la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal.