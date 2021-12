Coronavirus : restaurants et bars s'inquiètent des nouvelles restrictions

"Notre liberté de travailler se réduit de plus en plus", estime l'Umih, principal syndicat patronal du secteur.

(Boursier.com) — Prolongement de la fermeture des discothèques, consommation debout interdite dans les cafés, bars, et restaurants, annulation de toutes les cérémonies de voeux en janvier... Les dernières annonces de Jean Castex lundi soir, pour freiner la propagation du coronavirus, sont très mal accueillies par la profession.

"Toutes ces nouvelles mesures réduisent l'activité de nos professionnels à peau de chagrin et restreignent toujours plus leurs conditions pour travailler et vivre de son travail", estiment dans un communiqué les principaux syndicats de la profession.

Plus de consommation debout

"Pour les cafés et les bars c'est même une interdiction pure et simple de travailler en annonçant l'interdiction de la consommation debout", expliquent-ils. "Pour les cafés et bars classiques, la consommation au comptoir représente entre 20% et 30% de leur chiffre d'affaires. Pour les bars d'ambiance musicale, bars à vin, bars à bières, c'est 100% de leur activité", précise dans un entretien au 'Figaro' Didier Chenet, président du syndicat d'indépendants GNI-HCR.

Les traiteurs-organisateurs de réceptions sont eux aussi frappés par cette interdiction et celle liée aux rassemblements. Selon eux, c'est "déjà 90% de l'activité économique des semaines à venir qui est perdue".

Par ailleurs, les professionnels de la nuit "s'estiment à nouveau trahis avec la prolongation de leur fermeture pour trois semaines supplémentaires". "Ils sont, à ce jour, les seuls établissements recevant du public à vérifier, en plus du pass sanitaire, l'identité des clients pour qu'elle soit bien conforme au pass présenté", estiment les syndicats.

Crainte du pass vaccinal

Enfin, "à toutes ces mesures sanitaires devrait venir s'ajouter, à partir du 15 janvier 2022, le pass vaccinal. Si les professionnels le comprennent comme une possibilité de continuer à travailler et à rester ouverts, cela constitue néanmoins une énième restriction en réduisant leur potentielle clientèle", peut-on lire dans le communiqué. Les organisations demandent donc "d'urgence la réactivation de l'accompagnement économique pour toutes les entreprises pour décembre 2021 et janvier 2022 et tout le temps des restrictions imposées".