Coronavirus : record de cas aux Etats-Unis, couvre-feu à New York

Le nombre d'infections au coronavirus a dépassé mardi les 200.000 sur 24h aux Etats-Unis, des niveaux jamais atteints jusqu'ici. L'Etat de New York va fermer ses bars et restaurants à partir de 22h pour endiguer la 2e vague.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quelque peu occultée ces derniers jours par l'élection présidentielle aux Etats-Unis, et les espoirs de vaccin efficace contre le coronavirus, la 2e vague de la pandémie prend de l'ampleur aux Etats-Unis, après avoir forcé de nombreux pays européens, dont la France, à prendre des mesures de reconfinement.

Depuis une semaine, le nombre d'infections quotidiennes au coronavirus dépasse régulièrement les 100.000 aux Etats-Unis, des niveaux jamais atteints jusqu'ici, contre 50.000 un mois plus tôt. Un record a même été franchi mardi, avec plus de 200.000 nouveaux cas détectés en 24 heures, même si ce chiffre inclut un rattrapage sur le week-end précédent.

Les Etats-Unis, qui ont récemment franchi la barre des 10 millions de cas de Covid-19, ont aussi déploré plus de 1.500 morts en une journée, portant le bilan de la pandémie à plus de 240.000 morts.

Joe Biden promet la gratuité des tests et traitements du Covid-19

La première puissance économique mondiale est de loin le pays du monde où le Covid-19 a causé le plus de décès, et la gestion de la crise par le président républicain Donald Trump a été le fer de lance de la campagne présidentielle du nouveau président élu Joe Biden.

Dès l'annonce de sa victoire, Biden a mis sur pied, lundi 9 novembre, une cellule de crise sur le coronavirus, composée de scientifiques et d'experts pour bâtir un "plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021", jour de son investiture.

Le président élu démocrate prône le port du masque au niveau national, et entend rendre gratuits les tests de dépistages, les traitements et les vaccins contre le COVID-19 pour tous les Américains.

Bars et restaurants fermés à 22h à New York dès vendredi

Face à la dégradation de la situation sanitaire, le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé mercredi soir via Twitter l'instauration dès vendredi d'un couvre-feu à partir de 22h pour les bars, restaurants et salles de sport de l'Etat, et a limité les réunions dans des lieux privés à 10 personnes au maximum.

NYS COVID numbers. Any license, restaurants, 10pm. Gyms 10pm. These Friday, 10pm. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo), via Twitter

Un autre indicateur a viré au rouge aux Etats-Unis : le nombre de patients hospitalisés pour le coronavirus a désormais dépassé ses pics du printemps dernier, avec 61.694 hospitalisations, contre un précédent record de 59.940 le 15 avril dernier, selon les statistiques du COVID Tracking Project, qui font référence.

Des services hospitaliers sous tension dans 17 Etats

Le nombre d'hospitalisations pour Covid vient ainsi de bondir de 40% en deux semaines. Si la situation continue de se dégrader, les analystes craignent que des mesures de reconfinement devront être prises dans certaines régions, en attendant le vaccin.

Alors qu'en avril, l'épicentre de la pandémie se situait sur la côte Est, notamment dans l'Etat de New York, cette fois 17 des 50 Etats américains, surtout dans le Centre et du Sud, sont proches de la saturation de leurs capacités d'accueil à l'hôpital. C'est le cas notamment pour l'Iowa, le Kansas, le Minnesota, le Missouri, le Montana, le Dakota du Nord, le Texas, l'Utah et le Wisconsin.