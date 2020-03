Coronavirus : quelles solutions pour les clients d'Air France ?

La compagnie aérienne prévoit également "de reprendre progressivement" ses vols de et vers Shanghai et Pékin "à compter du 29 mars 2020".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour les clients d'Air France !... Face aux inquiétudes sur l'épidémie de coronavirus, la compagnie aérienne a indiqué qu'elle allait permettre à ses clients de reporter ou d'annuler sans frais tous les voyages, réservés avant le 31 mars 2020 et prévus entre le 3 mars et le 31 mai prochain.

"Si vous êtes en possession d'un billet Air France émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol prévu entre le 3 mars et le 31 mai 2020, vous pouvez reporter votre voyage sans frais vers la même destination jusqu'au 31 mai 2020 inclus dans la même classe de réservation", écrit Air France sur son site internet...

"Vous pouvez également reporter votre voyage au-delà du 31 mai 2020, changer de destination, ou annuler votre voyage auprès de votre point de vente. Dans tous ces cas, nous vous remettrons un avoir valable un an sur les vols Air France et KLM", a détaillé la compagnie, qui précise toutefois qu'un remboursement ne sera pas possible...

Reprise progressive des vols de/vers Shanghai et Pékin

Pour l'heure, Air France prévoit également "de reprendre progressivement" ses vols de et vers Shanghai et Pékin "à compter du 29 mars 2020". Mais "à ce stade, la desserte de Wuhan reste suspendue. En parallèle, nous adaptons notre programme de vols vers Hong-Kong et Taipei", a ajouté le groupe.

Pour l'Italie, le pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus, la compagnie aérienne a indiqué maintenir à ce jour la desserte de l'ensemble du pays, tout en précisant suivre "en temps réel l'évolution de la situation".

Un manque à gagner de 150 à 200 millions d'euros

De son côté, KLM, la branche néerlandaise du groupe Air France-KLM, a expliqué en début de semaine qu'elle allait prolonger la suspension de ses liaisons vers certaines localités chinoises jusqu'au 3 mai.

Pour rappel, alors que le transporteur avait déjà enregistré une baisse de ses résultats sur l'année 2019, Air France-KLM avait annoncé fin février un manque à gagner de 150 à 200 millions d'euros, dû à dû à la suspension des vols vers la Chine de février à avril en raison de la propagation du virus.