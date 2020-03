Coronavirus : que va dire Macron à 20 heures ?

Une intervention qui devrait selon l'Elysée être "relativement courte" avec pour objectif de "rassurer et préparer les Français aux prochaines étapes".

(Boursier.com) — Rassurer les Français... C'est la lourde de tâche que s'est assignée Emmanuel Macron, qui fera ce soir une déclaration télévisée à 20 heures, en pleine crise du coronavirus. Une intervention, qui devrait selon l'Elysée être "relativement courte" avec pour objectif de "rassurer et préparer les Français aux prochaines étapes".

Avec 2.281 cas diagnostiqués et 48 personnes décédées, la France est le deuxième foyer épidémique du coronavirus en Europe, un virus apparu en décembre en Chine avant de se propager à travers le monde, poussant de nombreux pays à adopter des mesures drastiques pour tenter de freiner la contagion.

Stade 3 ?

Le président va-t-il annoncer un passage au stade 3 de l'épidémie ? Le scénario a en tout cas a été jugé "inexorable" par Edouard Philippe début mars, et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon a évoqué de son côté un passage "dans les prochains jours".

L'autre piste pourrait être un report des municipales, dont le premier tour est programmé ce weekend. "Sans être acté", ce report "devient vraisemblable à cause de la crise du coronavirus", croit savoir le 'JDD'. "Les 'nouvelles données scientifiques', selon un proche du chef de l'Etat, et les avis donnés par les autorités sanitaires et les responsables médicaux de la gestion de crise, selon laquelle la tenue du premier tour serait jouable, mais pas celle du deuxième au vu de la progression anticipée de l'épidémie dans les prochains jours, ont incité l'exécutif à faire évoluer sa position", écrit le journal sur son site internet.

Une source proche de Gérard Larcher, le président (Les Républicains) du Sénat, a rejeté ces informations, écrit l'agence de presse Reuters. "Nous démentons le JDD", a-t-elle déclaré à l'agence, ajoutant qu'aucune réunion au plus haut niveau à ce sujet n'était prévue "pour l'instant".

Conseil de défense

Un conseil de défense consacré à l'épidémie de coronavirus s'est tenu jeudi midi à l'Elysée afin de préparer les décisions qui devraient être annoncées dans la soirée par Emmanuel Macron pour tenter de freiner la propagation du virus en France. Ce conseil a été précédé d'une réunion du conseil scientifique autour du chef de l'Etat français, a précisé l'Elysée, insistant sur le fait que les potentielles décisions à venir se fonderaient uniquement sur "des expertises scientifiques".

Dans la matinée, le Premier ministre Edouard Philippe a de son côté réuni à Matignon, en présence des ministres concernés, les présidents des Assemblées, les présidents des groupes parlementaires, les chefs de partis et les présidents des associations d'élus.

Un millier de tests par jour

En France, un millier de tests de dépistage du coronavirus sont pratiqués chaque jour selon le ministère de la santé. Les rassemblements de plus de 1.000 personnes ont été interdits tout comme les visites aux personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

L'exécutif a toutefois laissé entendre ces derniers jours qu'il n'entendait pas calquer sa réponse sur celle adoptée en Italie voisine qui a placé en quasi quarantaine le pays et annoncé mercredi la fermeture de tous les commerces.