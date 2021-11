Coronavirus : pourquoi le nouveau variant inquiète autant

Les scientifiques tentent actuellement de savoir si cette nouvelle souche, détectée en Afrique du Sud, est plus contagieuse et si elle peut résister aux vaccins.

(Boursier.com) — Il s'appelle B.1.1.529 et a été identifié en Afrique du Sud... Le nouveau variant du coronavirus inquiète la planète en cette fin de semaine, faisant plonger les marchés financiers et poussant les compagnies aériennes à fermer des lignes pour freiner sa propagation, mais aussi certains pays à refermer en partie leurs frontières.

Pourquoi il inquiète autant ?

Le variant présente une "protéine de spicule", qui permet au virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules, et qui est complètement différente de la souche du coronavirus sur laquelle les vaccins actuels sont basés. Les chercheurs tentent actuellement de savoir s'il est plus contagieux mais aussi plus dangereux. Selon les scientifiques britanniques, il s'agit du variant le plus important jamais découvert et il est essentiel de vérifier s'il rend les vaccins inefficaces.

Combien de cas ont été recensés ?

Jeudi, près de 100 cas avaient été détectés en Afrique du Sud, où ce variant est devenu la souche dominante parmi les nouvelles infections. Les premiers résultats des tests PCR ont montré que 90% des 1.100 nouveaux cas signalés mercredi dans la province sud-africaine qui comprend Johannesburg ont été causées par lui, selon l'agence de presse Bloomberg, qui cite des scientifiques sur place. Au Botswana voisin, les autorités ont enregistré quatre cas lundi chez des personnes complètement vaccinées. A Hong Kong, un voyageur venant d'Afrique du sud a été dépisté, et un autre cas a été identifié chez une personne mise en quarantaine. Israël a également identifié un cas chez un homme qui a récemment voyagé au Malawi.

Quelle est la réponse des pays ?

La Grande-Bretagne a lancé une interdiction temporaire des vols en provenance de six pays africains pays, et d'autres pays lui ont emboîté le pas. Singapour a restreint l'entrée sur son territoire aux personnes qui ont voyagé en Afrique du Sud et dans des pays proches au cours des 14 derniers jours. L'Union européenne a proposé de son côté de bloquer les voyages aériens en provenance d'Afrique australe. L'Australie n'exclut pas le durcissement des règles frontalières pour les voyageurs venant d'Afrique australe si la situation s'aggrave, tandis que l'Inde a renforcé le filtrage des voyageurs entrants en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana et de Hong-Kong.

Et ensuite ?

L'Organisation mondiale de la Santé organise ce vendredi midi à Genève une réunion d'experts au sujet du nouveau variant B.1.1.529, a déclaré Christian Lindmeier, porte-parole de l'OMS. "L'OMS organise une réunion (...) pour mieux comprendre la chronologie des études qui sont en cours et pour déterminer si ce variant doit être qualifié de variant d'intérêt ou de variant préoccupant", a-t-il dit.

Près de 100 séquences du variant ont été signalées et de premières analyses montrent qu'il présente "un grand nombre de mutations" nécessitant des études complémentaires, ce qui veut dire qu'il faudra sans doute du temps pour connaître son impact sur les traitements médicaux et les vaccins.