Coronavirus : pourquoi La Poste suspend ses envois à destination de la Chine

Le groupe précise que cette mesure a été prise suite à des "contraintes logistiques" et qu'elle n'a donc aucun lien avec une possible contamination...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Poste ne transmet plus de courrier vers la Chine !... D'après une information qui a été confirmée au 'Figaro', le groupe a en effet décidé de suspendre ses envois de colis, lettres et petits paquets à destination de la Chine, fortement touchée par le Covid-19. Une note avait d'ailleurs été envoyée en début de semaine aux bureaux de La Poste pour informer les clients.

"Depuis le 17 février, les envois de lettres et de colis vers la Chine sont temporairement suspendus. Cette suspension est liée à des contraintes logistiques. Les flux export traités par Colissimo ne sont plus priorisés par les compagnies aériennes qui assurent encore des liaisons vers la Chine", a expliqué La Poste au quotidien.

L'entreprise précise toutefois que "les flux import sont eux maintenus" et que "les équipes restent attentives aux opportunités durables de reprise du trafic".

Vols réduits ou suspendus

La Poste explique ainsi se retrouver dans l'incapacité de trouver des liaisons aériennes à destination de la Chine. Alors que le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus se porte désormais à plus de 2.100 morts et 70.000 personnes infectées, de nombreux vols depuis et vers le pays ont en effet été réduits ou suspendus...

Pour rappel, plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, British Airways, Lufthansa, American Airlines ou encore Delta avaient suspendu depuis fin janvier leurs vols vers la Chine continentale pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. D'autre part, les autorités aériennes françaises avaient également prévenu que la priorité était donnée aux transports de produits sanitaires.

Le risque d'être infecté "extrêmement faible"

Cette décision n'a donc pas de lien avec une possible contamination. Le ministère de la Santé avait d'ailleurs indiqué que "le risque d'être infecté en touchant un objet importé de Chine est considéré comme extrêmement faible".

Cet avis est par ailleurs partagé par tous les experts. "Ce risque est extrêmement faible, pour ne pas dire inexistant", a assuré à 'BFMTV' le professeur Thomas Baumert, médecin et expert des maladies virales à l'Inserm et au CHU de Strasbourg.