Coronavirus : plus de 7 Français sur 10 prêts à se reconfiner au moins 15 jours

Selon un sondage Ifop pour 'Le Journal du Dimanche', 83% des Français seraient également prêts à diminuer le nombre de leurs sorties...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face à l'accélération de l'épidémie de Covid-19, l'idée d'un reconfinement refait surface. Cette question a notamment été relancée par deux Prix Nobel d'économie, Esther Duflo et Abhijit Banerjee, qui plaident en faveur d'un confinement du 1er au 20 décembre prochain, afin de "sauver Noël", dans une tribune publiée samedi dernier dans le journal 'Le Monde'.

Si le ministre de la Santé Oliver Véran a de son côté écarté un reconfinement national "préventif" avant Noël, 72% des Français assurent qu'ils respecteraient un reconfinement pour une période d'au moins 15 jours, s'il le fallait, comme le révèle un sondage mis en ligne ce lundi par l'Ifop pour 'Le Journal du Dimanche'.

D'autre part, 92% des personnes interrogées se disent prêts à respecter plus scrupuleusement les gestes barrières, 83% à diminuer le nombre de leurs sorties, 75% accepteraient de moins voir leurs amis, et 80% moins voir les membres âgés de leur famille, selon l'étude menée le 25 septembre auprès d'un échantillon de 1.033 personnes, qui se voulait représentatif de la population française.

68% des Français sont préoccupés par leur santé

"C'est sans doute le hiatus entre une inquiétude forte mais stable et la sévérité des mesures annoncées cette semaine qui explique la virulence des réactions", a expliqué au 'JDD' Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. En effet, la situation sanitaire continuer d'inquiéter : 68% des Français sont préoccupés par leur santé, et pas moins de 86% par les conséquences économiques du nouveau coronavirus en France.

📊🇫🇷 Sondage @IfopOpinion pour @leJDD Comment évolue la confiance qu'ont les Français dans leur gouvernement face à la crise du #COVID19, début ? Pour difficulté 44% (-5 pts) Pour faire face efficacement au #COVID19 36% (-5 pts) pic.twitter.com/jU0SZ1gAk5 >— Ifop Opinion (@IfopOpinion), via Twitter

Pour rappel, le ministre de la Santé a détaillé jeudi dernier une nouvelle série de restrictions visant les "zones d'alerte maximale" et les "zones d'alerte renforcée", afin de freiner la reprise épidémique du Covid-19. Olivier Véran a notamment annoncé la fermeture pure et simple des bars et restaurants dès samedi dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, et la fermeture des bars à partir de 22 heures dans une dizaine de grandes villes dont Paris à partir de ce lundi.

Confiance en baisse

Par ailleurs, la confiance dans le pouvoir n'a jamais été aussi faible. Seuls 36% des sondés font confiance au gouvernement pour faire face efficacement à la crise du coronavirus et 44% estiment qu'il pourra aider les entreprises en difficulté. Ces chiffres sont en baisse constante depuis le déconfinement.

"Cette accélération de la baisse du taux de confiance intervient alors que de nouvelles mesures sanitaires ont été prises, signe du réel ancrage dans l'opinion publique de ce phénomène", explique l'étude...