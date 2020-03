Coronavirus, pétrole... Panique à bord sur les marchés !

Les marchés financiers ont plongé lundi, les investisseurs encaissant le double choc de l'envolée des cas de coronavirus en Europe et aux Etats-Unis, et de l'effondrement des cours du pétrole après la rupture de l'accord Opep+.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les Bourses mondiales ont vécu un lundi noir, les marchés européens abandonnant environ 8% à la clôture, du jamais vu depuis la crise financière de 2008. La crainte d'une récession mondiale provoquée par l'épidémie de coronavirus, s'est doublée d'un effondrement des cours du pétrole, après l'échec de négociations entre l'Arabie saoudite et la Russie.

L'accord Opep+ qui liait les pays producteurs depuis 2016, a volé en éclats vendredi soir, et chaque pays sera désormais libre d'augmenter sa production, à commencer par l'Arabie saoudite. Dans un marché mondial déjà en excès d'offre, avant même l'épidémie de Covid-19, la perspective d'une hausse de l'offre de pétrole a fait plonger le cours du brut de plus de 20% ce lundi. En soirée, le cours du Brent de mer du nord est ainsi retombé autour de 35$ (-22%) et celui du WTI (brut léger américain) perdait 23% en séance à 31,72$...

Pire séance pour le CAC 40 depuis octobre 2008

Sur les Bourses mondiales, les indices boursiers ont nettement baissé, d'abord en Asie dans la matinée, puis la chute s'est aggravée en Europe, après que l'Italie a mis en quarantaine environ 15 millions de personnes dans le nord du pays pendant deux semaines. En France, tous les établissements scolaires sont fermés depuis ce lundi dans l'Oise et dans le Haut-Rhin, et à Ajaccio, là aussi pour deux semaines, et les rassemblements de plus 1.000 personnes sont proscrits dans tout l'hexagone.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a cédé 3% en clôture, le Hang Seng a perdu 4,2% à Hong Kong et le Nikkei a lâché 5% au Japon. En Europe, l'indice Eurostoxx 50 a fini en chute de 8%, avec un plongeon de 8,4% pour le CAC 40, sa pire séance depuis octobre 2008, une perte de 7,9% pour le DAX 30 à Francfort, et un plongeon de 11,1% pour le MIB 20, l'indice italien coté à la Bourse de Milan... A Londres, le Footsie 100 a abandonné 7,7%.

A Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq perdaient plus de 7% en cours de séance. Tous les secteurs ont été attaqués, à commencer par les valeurs pétrolières (-16,6% pour Total à Paris), les banques (-17,6% pour la Société générale) et les valeurs industrielles (16% pour Renault).

L'euro s'envole, les taux s'effondrent, l'or sert de refuge

Sur le marché des changes, l'euro s'est fortement apprécié face au dollar, bondissant de 1,6% à 1,1465$ ! Les investisseurs estiment que la banque centrale américaine dispose d'une marge de manoeuvre plus importante pour baisser ses taux d'intérêts directeurs que la BCE, qui se réunira jeudi pour décider des mesures de soutien à apporter à l'économie de la zone euro.

Les taux d'intérêts sur les emprunts d'Etat se sont écroulés lundi (après des fortes chutes ces deux dernières semaines) : le rendement du Bund allemand à 10 ans est tombé à un plus bas historique à -0,86% (contre -0,71% vendredi) et celui de l'OAT française a fini à -0,39% contre -0,35% vendredi. Aux Etats-Unis, le taux du T-Bond à 10 ans a plongé à 0,50%, contre 0,76% vendredi soir et 1,90% début janvier.

L'or continue de servir de valeur-refuge, même si son avancée a été modeste lundi (+0,16% à 1.675,10$). Le métal jaune a tout de même progressé d'environ 10% depuis le début de l'année, surpassant les autres placements.

Lundi soir, le bilan mondial du coronavirus est monté à 113.575 personnes atteintes et 3.995 morts (dont 3.120 en Chine). L'Italie, pays européen le plus touché, déplore 9.172 cas et 463 morts (+97 par rapport à dimanche), la France compte environ 1.200 cas et 21 morts, et l'Allemagne a 1.151 cas et 2 morts. Aux Etats-Unis, on relève 607 cas et 22 morts. En Chine, le nombre de nouveaux cas est en net ralentissement et les autorités encouragent désormais les employés à reprendre le travail.

Vers une récession mondiale au 1er semestre ?

Alors que l'épidémie continue de s'étendre rapidement hors de Chine, les marchés craignent que cette crise n'entraîne une récession mondiale au premier semestre 2020. Shamik Dhar, chef économiste chez BNY Mellon Investment, estime ainsi qu'"un fort ralentissement de la croissance mondiale cette année semble probable, voire une récession mondiale au premier semestre".

L'économiste estime que la chute du prix du pétrole plombera les économies des pays producteurs, mais "contribuera à soutenir la croissance des pays importateurs de pétrole, qui bénéficieront d'une amélioration des conditions commerciales. Il y a un transfert de revenus en cours des producteurs de pétrole vers les consommateurs de pétrole, et cela pourrait stimuler la croissance mondiale si les consommateurs dépensent leurs gains de revenus de manière plus importante que les producteurs ne réduisent leurs dépenses. Chaque baisse de 10 dollars du prix du pétrole transfère environ 0,3 % du PIB mondial des producteurs vers les consommateurs", précise Shamik Dhar.

De son côté, Joachim Fels, le conseiller économique en chef de Pimco, l'un des plus importants fonds d'investissements du monde, le pire reste à venir pour l'économie mondiale. Interviewé dimanche par l'agence 'Bloomberg', il a notamment estimé que les Etats-Unis et l'Europe sont confrontés à la "possibilité réelle" d'une récession technique au cours du premier semestre. L'économiste a toutefois précisé que si l'épidémie de coronavirus atteint un pic dans les deux prochains mois, il est probable que la récession soit de courte durée.

Un impact économique "sévère" attendu en France

En France, la Banque de France a revu lundi à la baisse sa prévision de croissance de l'économie française au premier trimestre à 0,1%, contre 0,3% précédemment, en raison de la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire, selon une deuxième estimation. La BdF publiera sa prévision pour l'ensemble de l'année le 23 mars prochain.

Pour l'ensemble de l'année, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a prévenu ludi sur 'France Inter' que "l'impact sera sévère sur la croissance française en 2020". "Cet impact sera de l'ordre de plusieurs dixièmes de points de PIB", a-t-il précisé, en rappelant qu'il prévoyait auparavant 1,3% de croissance du PIB . Le gouvernement ne donnera toutefois pas de prévision plus précise avant le 15 avril.