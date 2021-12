Coronavirus : "on ne va pas fliquer le Noël des Français" dit Attal

Le gouvernement n'envisage pas de changer les règles sanitaires, à 10 jours de Noël, selon le porte-parole Gabriel Attal.

(Boursier.com) — Le gouvernement n'a pas prévu pour le moment de changer les règles de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 en France malgré les inquiétudes suscitées par la propagation du variant Omicron du coronavirus, a déclaré ce mardi Gabriel Attal. "S'agissant des règles en France, aujourd'hui, il n'est pas prévu de (les) changer. On ne va pas fliquer le Noël des Français, ils savent ce qu'il faut faire", a déclaré le porte-parole du gouvernement sur franceinfo.

Le gouvernement compte poursuivre l'application de la stratégie déjà définie, en encourageant encore la vaccination. "Vraiment, la clé c'est de poursuivre la vaccination, le rappel, il y a désormais plus de 15 millions de Français qui ont reçu un rappel de vaccination il faut évidemment poursuivre, aller plus loin", a ajouté Gabriel Attal.

Omicron progresse, la vague décélère

Par ailleurs, le nouveau variant progresse inexorablement... "On est à un peu plus de 130 cas du variant Omicron", a déclaré Gabriel Attal, sur franceinfo. "On n'a jamais autant testé qu'aujourd'hui", souligne le porte-parole du gouvernement, précisant que l'on fait "10 000 séquençages par semaine, ce qui nous permet d'identifier assez largement les cas sur notre sol". Il invite "les Français qui vont retrouver des personnes fragiles pour les fêtes à se faire tester".

En marge d'une visite à Marseille, Jean Castex souligne que "le taux de reproduction commence à décélérer". Au micro de France Bleu Provence, il se veut rassurant sur la rentrée scolaire de janvier : "Il faudrait que la situation sanitaire soit catastrophique pour recourir à la fermeture des écoles, ce n'est pas nos intentions..."