Coronavirus : nouvelles mesures de restrictions en Suisse et en Autriche

La Suisse va fermer ses restaurants pour un mois, tandis que l'Autriche programme déjà son troisième confinement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Suisse fermera mardi, pour une durée d'un mois, tous ses restaurants, salles de sports et terrains de jeux afin de lutter contre une hausse inquiétante des contaminations au coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement de la confédération. Le nombre total d'infections en Suisse et au Liechtenstein voisin dépassent les 400.000 et le nombre de décès dus au COVID-19 a franchi la barre des 6.000.

La Suisse avait tout fait jusqu'ici pour éviter de rétablir un confinement strict après celui du printemps. Les restaurants, bars et magasins doivent cependant fermer à 19heures dans la plupart des régions du pays. La majorité des stations de ski restent ouvertes.

L'Autriche aussi

Le nouveau tour de vis lié à la pandémie concerne aussi l'Autriche, qui entrera après Noël dans une troisième phase de confinement qui durera jusqu'au 18 janvier, ont rapporté vendredi plusieurs médias autrichiens, dont l'Austria Presse Agentur (APA).

L'instauration d'un nouveau confinement impliquerait la fermeture des magasins non essentiels et le passage de l'actuel couvre-feu nocturne à l'obligation de rester à la maison toute la journée dans la mesure du possible, exceptions faites pour les achats de produits de première nécessité et l'exercice physique.

Report pour l'ouverture des stations de ski ?

La réouverture des stations de ski, prévue pour le 24 décembre, pourrait également être reportée alors que les hôtels et les restaurants ont déjà reçu l'ordre de rester fermés pendant la période des vacances.

Le gouvernement doit se réunir dans l'après-midi en visioconférence avec les gouverneurs des neuf provinces autrichiennes pour discuter de la mise en place de ces possibles restrictions supplémentaires.

L'Autriche est sortie de son deuxième confinement la semaine dernière. Le nombre de contaminations au COVID-19 est ainsi passé de plus de 9.000 à moins de 3.000 cas par jour, un niveau qui reste néanmoins supérieur à ce que le gouvernement souhaiterait.

Remontée des cas en France

En France aussi, l'évolution de l'épidémie de coronavirus 'est préoccupante", a déclaré jeudi le directeur général de la Santé, en mettant en garde sur les risques de contagion avant les fêtes de fin d'année et pendant l'hiver, "saison à haut risque".

Le nombre de cas de contamination s'est élevé à 18.254 au cours des dernières 24 heures, soit 639 de plus que la veille, et le taux de reproduction du virus (R0), le nombre moyen de nouveaux cas provoqués par une personne infectée, est de nouveau supérieur à 1, s'établissant à 1,03, a précisé Jérôme Salomon.