Coronavirus : nouveaux records de contaminations en Chine, les mouvements de révolte se multiplient

(Boursier.com) — Les cas de Covid ont encore bondi ces dernières heures en Chine, avec plus de 30.000 infections quotidiennes recensées pour la première fois dans le pays, alors que les autorités luttent pour contenir l'épidémie à coups de restrictions dans les plus grandes villes du pays.

La cité méridionale de Guangzhou a signalé plus de 7.500 cas de Covid, et la métropole de Chongqing a dépassé les 6.000. La capitale, Pékin, a vu les infections quotidiennes dépasser les 1.800, un nouveau pic entraînant des restrictions de type confinement et des achats de panique dans certains magasins de la capitale chinoise.

Cette envolée constitue un défi pour les autorités qui comptaient commencer à assouplir les confinements sévères à l'échelle des villes, pour privilégier des mesures plus ciblées et moins lourdes pour les habitants et les entreprises qui commencent épisodiquement à se révolter...Mais cette nouvelle méthode (moins de tests, moins d'interdictions de déplacements, des quarantaines moins longues) semble montrer ses limites et le gouvernement s'inquiète...

Pas d'immunité

Actuellement, les grandes villes font du cas par cas, et confinent encore la population immeuble par immeuble. Dans les supermarchés de Pékin, les applications de livraison sont submergées par les commandes de résidents de Chaoyang, son plus grand district, qui ont reçu l'ordre de ne pas quitter leur maisons "sauf si nécessaire". Les épiceries de quartiers sont également submergées...

Cette flambée des cas, qui pourrait être la plus importante depuis mars 2020, montre les limites de la politique "zéro covid" de Pékin. La plupart de ses 1,4 milliard d'habitants n'ont jamais été exposé au virus et n'ont pas acquis d'immunité...