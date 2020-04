Coronavirus : Netflix lance un fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel français

Touchés par les mesures de confinement liés à la lutte contre le Covid-19, les intermittents de l'audiovisuel et du cinéma ont vu leurs revenus s'effondrer.

(Boursier.com) — Coup de pouce au cinéma et à l'audiovisuel français... Netflix a annoncé ce mercredi qu'il allait créer, en France, un fonds de soutien doté de 1 million d'euros pour aider la filière du divertissement, lourdement touchée la pandémie de coronavirus. La plateforme s'est en effet associé avec le groupe de protection sociale du secteur de la culture pour mettre en place, en concertation avec le ministère de la Culture via le CNC, ce fonds pour les artistes et techniciens intermittents de l'audiovisuel et du cinéma.

"Nous sommes heureux de travailler avec Audiens pour soutenir les professionnels de l'industrie audiovisuelle et cinématographique qui contribuent chaque jour à produire des créations françaises reconnues dans le monde entier", a affirmé le directeur des séries originales Netflix France Damien Couvreur.

L'aide est accessible en France aux artistes et techniciens intermittents, qui "se retrouvent dans une situation de grande précarité économique due à une baisse de leur activité professionnelle", précisent Netflix et Audiens dans un communiqué commun.

Une aide de 500 euros sous conditions

Le groupe de protection sociale du secteur de la culture a défini les critères (statut professionnel, régime Pôle emploi, durée minium de travail...) requis pour l'accès à cette aide et se chargera du traitement des demandes, via une plateforme mise en ligne le 15 avril prochain.

Concrètement, une aide d'urgence forfaitaire de 500 euros sera accordée aux artistes et techniciens du secteur les plus fragilisés par la crise. Elle pourra être portée à 900 euros pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 15.000 euros par an.

Plan de soutien de 100 millions de dollars

Cette mesure fait partie d'un plan de soutien plus global de 100 millions de dollars à l'échelle mondiale. Dans cette enveloppe, 85 millions sont destinés à venir en aide aux équipes travaillant sur les productions Netflix partout dans le monde. Les 15 millions restants iront à des fonds d'urgence pour soutenir l'ensemble du secteur sur tous les territoires.

Pour rappel, avec des salles de cinéma fermées depuis le 15 mars dernier en France, la filière du cinéma a dû s'adapter, notamment pour la sortie des films. Un projet de loi a d'ailleurs été examiné les 19 et 20 mars au Parlement afin de permettre de déroger "à titre exceptionnel" à la chronologie des médias.