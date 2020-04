Coronavirus : moins de 6% des Français touchés d'ici le 11 mai ?

(Boursier.com) — C'est une proportion beaucoup plus basse qu'anticipé... Moins de 6% de la population française, soit environ 3,7 millions de personnes, devraient avoir été contaminés par le nouveau coronavirus à la date du 11 mai, selon une étude menée par des chercheurs de l'Institut Pasteur, de l'Inserm et du CNRS, en collaboration avec Santé Publique France.

La transmission du nouveau coronavirus s'est réduite avec le confinement. A ce rythme, "au 11 mai 2020, date annoncée du début de la levée progressive du confinement (...) environ 3,7 millions de personnes, soit 5,7% de la population devraient avoir été infectés par le SARS-CoV-2", peut-on lire dans les premières conclusions de cette étude.

Des régions plus touchées

La proportion de personnes ayant déjà été contaminées serait plus élevée en Ile-de-France (12,3%) et dans le Grand Est (11,8%) - deux des régions les plus touchées par l'épidémie - est-il précisé dans un communiqué de presse diffusé mardi par l'Institut Pasteur.

"Ce niveau d'immunité est donc très inférieur au niveau nécessaire pour éviter une seconde vague si toutes les mesures de contrôle devaient être levées", est-il précisé dans ce communiqué.

Alors que l'immunité collective nécessaire pour éviter une nouvelle flambée épidémique est estimée à 70%, "des efforts importants devront être maintenus au-delà du 11 mai pour éviter une reprise de l'épidémie", prévient l'Institut Pasteur.

Grande incertitude

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé les données épidémiologiques concernant les nouveaux cas de contamination par ce virus ainsi que les hospitalisations et la mortalité liée au COVID-19 (la maladie que développent certains patients contaminés par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2).

"Dans un contexte de grande incertitude, ces analyses de modélisation permettent de mieux comprendre cette épidémie et l'impact du confinement sur la propagation de SARS-CoV-2", note l'un des auteurs de cette étude, Simon Cauchemez, responsable de l'unité Modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur, cité dans le communiqué.

Le taux de transmission a chuté

Les premiers résultats de cette étude suggèrent également que le confinement a eu un impact conséquent sur la transmission du nouveau coronavirus, en la réduisant de 84%. Le nombre moyen de personnes infectées par un cas (que les chercheurs appellent "R0") est passé de 3,3 à 0,5 pendant le confinement.