Coronavirus : les voyagistes français suspendent les voyages en Chine jusqu'à fin mars

Alors que le gouvernement chinois tente d'enrayer l'épidémie du coronavirus, les tour-opérateurs français ont finalement décidé de prolonger la suspension des départs vers la Chine jusqu'au 31 mars prochain.

(Boursier.com) — Les touristes vont devoir patienter encore un peu... Alors que le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi en Chine, avec 427 morts et plus de 20.000 personnes contaminées, le syndicat des tour-opérateurs Seto a recommandé ce mardi à ses quelque 70 membres (dont TUI France, Voyageurs du Monde, Costa Croisières...) la suspension "jusqu'au 31 mars 2020 inclus" des voyages à forfait de ses clients pour la Chine.

Concernant les autres destinations asiatiques, "aucune restriction de voyage ne s'impose et les tour-opérateurs continuent d'opérer les programmes tout en s'assurant des conditions de sécurité et de confort de leurs clients", a précisé le syndicat professionnel. Hong-Kong et Taïwan ne sont donc pas concernés.

3.000 touristes français concernés

Pour rappel, le Seto avait tout d'abord indiqué, fin janvier, préconiser une suspension des départs pour la Chine jusqu'au 21 février. Les tour-opérateurs ont ainsi dû proposer "des modifications sans frais ou des reports sans frais des voyages concernés à une date ultérieure aux conditions en vigueur du tour-opérateur".

Cette décision concerne environ 3.000 touristes hexagonaux, comme l'a indiqué Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, l'interlocuteur des pouvoirs publics pour le secteur du tourisme, qui a émis les mêmes recommandations que le Seto.

Des mesures prises "en fonction de l'évolution de la situation locale"

Le syndicat professionnel a affirmé prendre en compte la position de l'OMS-WHO, qui a statué le 30 janvier dernier "qu'il est encore possible de stopper la propagation du virus, pour autant que les pays prennent des mesures fortes pour détecter rapidement la maladie, isoler et traiter les cas, rechercher les contacts et réduire les contacts sociaux dans une mesure adaptée au risque".

Le Seto précise également que ces mesures pourront être modifiées "à tout moment en fonction de l'évolution de la situation locale et dans un souci de l'intérêt de la clientèle, des agences de voyage et des tour-opérateurs".