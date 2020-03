Coronavirus : les transports publics seront "progressivement réduits"

A la SNCF, sept trains sur dix circuleront ce lundi. A la RATP, le trafic sera "normal" sur les RER A et B, alors que le métro à Paris fonctionnera à 80%.

(Boursier.com) — Métro, RER, TGV ainsi qu'avions pour les déplacements longue distance vont réduire leur activité... Suite aux mesures de restriction annoncées samedi soir par le Edouard Philippe, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari ont déroulé leur plan de crise pour le secteur des transports face à la propagation du coronavirus.

Les transports longue distance seront "progressivement réduits dans les jours à venir", a ainsi indiqué Elisabeth Borne. "La règle est désormais de limiter au maximum les déplacements pour freiner la diffusion du virus", a-t-elle précisé. "Tout le monde pourra retourner à son domicile, il n'y aura pas d'arrêt brutal".

"Chacun doit renoncer aux déplacements non essentiels, aux déplacements d'agrément" et se limiter à ceux qui concernant "la santé, l'alimentation", et le "travail, lorsque le télétravail est impossible", a-t-elle rappelé.

Trafic "légèrement perturbé" à la RATP ce lundi

Ainsi, à compter de ce lundi, le trafic du métro parisien sera "légèrement perturbé" et sera assuré à "80% en moyenne". Il sera "normal" sur les lignes A et B du RER et la circulation des bus et des tramways sera "quasi normale". Un plan de continuité de l'activité et de priorité prévoirait un redéploiement des agents sur les "axes structurants", comme la ligne 1 et la ligne 14 du métro.

Plan de #Transports : 👉 7 trains #SNCF 10 👉 8 métros #RATP 10 👉 aérien très réduit Les transports publics continuent à fonctionner mais les déplacements doivent être réduits à l'essentiel pour endiguer la progression du #CoronavirusFrance. pic.twitter.com/vmgywJ4Jp9 >— J-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB), via Twitter

A la SNCF, "il y a aura sept trains sur dix, qu'il s'agisse des TGV, des TER ou des Transiliens", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari. "Au cours de la semaine, le trafic sera de un sur deux sur les longues distances, et deux sur trois sur les TER à partir de mardi", a poursuivi le secrétaire d'Etat, avant de préciser : "En revanche, le transport de marchandises est maintenu" et les "stations-service seront opérationnelles". A noter qu'aucune mesure de restriction n'est prise pour les taxis et les VTC.

Pour le transport aérien ?

Concernant le transport aérien, alors que les réservations auprès des compagnies aériennes sont en chute libre, le secrétaire d'Etat a annoncé le maintien de "quelques vols à destination des Etats-Unis, de l'Afrique, quelques vols domestiques, et à destination de l'Outre-mer".

Jean-Baptiste Djebbari a également demandé aux compagnies de permettre le rapatriement des français bloqués, notamment au Maroc. "Il y aura des vols au départ Agadir et de Tanger pour les 12.000 français qui restent sur place", a-t-il affirmé.

Pour les aéroports, certains terminaux fermeront, comme celui d'Orly 2 mercredi, et deux terminaux de Roissy, dont le 2G, en "fin de semaine".