Coronavirus : les tests de dépistage en forte hausse en France

(Boursier.com) — Le nombre des tests de dépistages contre le coronavirus a flambé en une semaine en France... Entre le 22 novembre et le 28 novembre, 4,022 millions de tests PCR et antigéniques ont été validés (dont 52,3% de tests antigéniques), selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). Elle en avait dénombré 2,9 millions (dont 50,6% de tests antigéniques) la semaine précédente - soit une progression de 1,11 million.

Entre le 1er mars 2020, qui correspond au début de l'épidémie, et le 28 novembre 2021, environ 174,5 millions de tests ont été validés par un professionnel de santé, plus précisément, 66,2 millions de tests antigéniques et 108 304 000 tests RT-PCR dont 102,8 millions de naso-pharyngés (prélèvement dans le nez), et 5,1 millions salivaires.

Hausse des contaminations

Cette hausse du nombre de tests s'accompagne d'une hausse des cas en France : 49.610 nouvelles contaminations ont été enregistrés ces dernières 24 heures et le nombre de personnes hospitalisées continue monter.

"Noël n'est pas en danger si nous faisons tous attention", a déclaré le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy sur BFM TV jeudi matin. "Nous ferons tout pour éviter un confinement mais bien sûr ça reste dans la boîte à outils", a-t-il ajouté.

Selon lui, le variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 devrait "s'installer" en France en début d'année, "fin janvier, début février 2022". L'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a indiqué jeudi qu'un cas de contamination au variant Omicron du coronavirus avait été détecté en Seine-et-Marne chez un homme de retour d'un voyage au Nigéria.