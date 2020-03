Coronavirus : les supermarchés pris d'assaut, les sites des drives saturés

Dès jeudi soir, suite à l'allocution d'Emmanuel Macron, les sites des enseignes de la grande distribution, victimes d'un trop grand nombre de connexions simultanées, étaient inaccessibles.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré les messages d'appel à la raison des grandes surfaces, l'inquiétude liée à l'épidémie de coronavirus continue à pousser les consommateurs à se ruer dans les supermarchés et sur les sites de courses en ligne... Et au lendemain des annonces du président Macron pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, la peur de la pénurie a gagné du terrain. Ce vendredi, les rayons de plusieurs grandes surfaces en France se sont retrouvés vidés.

La semaine dernière, du 2 au 8 mars, le chiffre d'affaires de la grande consommation a d'ailleurs poursuivi sa progression, avec une hausse de près de 10% en valeur et en volume, comme le révèle une étude de l'institut Nielsen dévoilée ce vendredi. "La fréquentation en semaine s'est développée fortement les lundis et mardi, suite sans doute aux ruptures constatées en magasin le week-end précédent", a expliqué dans un communiqué la directrice générale de Nielsen France Anne Haine.

Au cours de cette même semaine, les consommateurs ont cherché à se procurer des produits d'hygiène et d'épicerie. Parmi les articles les plus plébiscités par les consommateurs, les gants de ménages affichent une hausse de 174%, suivis par les pâtes (+114%), le riz (+111%), les légumes secs (+106%) et les savons de toilette (+102%).

Un trop grand nombre de connexions simultanées

Dès jeudi soir, les sites des enseignes de la grande distribution, victimes d'un trop grand nombre de connexions simultanées, étaient également inaccessibles. L'incident a été repéré par le comparateur de prix en ligne "Le Bon drive". "Suite à l'allocution du président, l'inquiétude monte et une grande partie des sites drive ont 'lâché'", a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Suite à l'allocution président, l'inquiétude " lâché ". Point à 23h : ?Auchan, Carrefour, Casino, E. Leclerc, Intermarché, U Drive ?Chronodrive, Cora, Collect&Go#drive #coronavirus #macron pic.twitter.com/MqweNZGae0 — LeBonDrive (@LeBonDriveLBD), via Twitter

Ainsi, vers 23 heures, les sites de Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc, Intermarché et U Drive ont "crashé". Ce vendredi matin encore, Auchan Drive était en maintenance et affichait un message indiquant que les "délais de commande peuvent être rallongés".

Selon l'étude Nielsen, le drive a battu ses records de chiffre d'affaires durant la semaine du 2 au 8 mars, avec une hausse de 29% de ventes par rapport à l'an passé et 164 millions d'euros réalisés (dont 30 millions d'euros pour la seule journée du 6 mars). La livraison à domicile, moins développée en France, a également grimpé de plus de 70%.

Pas de pénurie selon les distributeurs

Face aux inquiétudes des consommateurs, les distributeurs tentent de rassurer. "Il n'y a pas de pénurie. De manière générale on a de la bouffe en France jusqu'à l'été [...] Il peut y avoir des articles en rupture, mais sur la masse il y a de quoi manger", avait alors assuré mercredi dernier le patron Michel Edouard Leclerc sur 'BFMTV'.

Même son de cloche du côté de Système U. Le PDG Dominique Schelcher a indiqué sur 'RTL' que "la chaîne de production fonctionne normalement" et qu'il "n'y aura pas de manques de produits dans les prochains jours."