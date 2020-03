Coronavirus : "Les réseaux fixes et mobiles sont conçus pour tenir", assure le PDG d'Orange

En cette période de confinement, le trafic voix été "multiplié par 2", la visioconférence "par 2", "et il y a des messageries internet comme WhatsApp dont on estime que le volume a été multiplié par 5", a indiqué Stéphane Richard.

(Boursier.com) — La question est actuellement sur toutes les lèvres : le réseau va-t-il tenir ? Contraints de rester à la maison et de respecter les mesures de confinement imposées par le gouvernement face à la pandémie de coronavirus, les Français sollicitent plus que coutume les réseaux. Le PDG d'Orange Stéphane Richard a tenu à rassurer.

"Les réseaux fixes et mobiles des opérateurs sont conçus pour tenir la période que nous traversons. Nous avons un réseau qui a été conçu pour absorber des flux considérables et qui est construit sur un rythme d'augmentation régulier des usages", a expliqué le dirigeant de l'opérateur historique au micro de 'RTL' ce vendredi.

Sur le mobile par exemple, "on a un volume de data qui augmente de 40% chaque année, donc on est toujours obligé d'anticiper de plusieurs années par rapport à cet évolution des usages", a-t-il ajouté.

Un "trafic voix multiplié par 2"

Stéphane Richard a indiqué que cette période de confinement, avec notamment le télétravail qui a été "multiplié par 7", a engendré un "trafic voix multiplié par 2". La visioconférence a été "multipliée par 2", "et il y a des messageries internet comme WhatsApp dont on estime que le volume a été multiplié par 5".

Concernant les câbles transatlantiques sur lesquels reposent, par exemple, les plateformes de streaming telles que Disney+ ou Netflix, ou les jeux en réseau comme Fortnite, le trafic a été multiplié par 2. Mais "il n'y aura pas de rupture sur ces liaisons", a assuré le patron de l'opérateur historique.

Même s'il se veut rassurant, comme les autres acteurs du milieu, le PDG d'Orange a appelé les Français à utiliser en priorité le Wi-Fi lorsqu'ils le peuvent, plutôt que la 4G, pour éviter de trop solliciter les réseaux mobiles.

Orange a "absolument besoin" de masques

Par ailleurs, Stéphane Richard a lancé un appel pour que davantage de masques, devenus une denrée rare avec la propagation du coronavirus, soient mis à disposition. "On avait des stocks de masques qui ont été réquisitionnés, on les a remis parce que la première priorité c'est bien entendu l'hôpital et les équipes de soin", a-t-il expliqué.

Orange en a actuellement "quelques milliers, de quoi tenir quelques jours, et on en commandé 20 ou 30.000 supplémentaires", mais les stocks partent rapidement. "Nous avons absolument besoin de cet équipement pour rassurer le personnel et pour qu'il puisse se rendre sur le site", alors que "très peu" de techniciens auraient exercé leur droit de retrait depuis le début de la crise sanitaire, a indiqué le patron de l'opérateur.