Coronavirus : les magasins qui restent ouverts

Un décret paru lundi matin précise quels points de vente peuvent rester ouverts.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face à l'accélération de la progression du coronarivus, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce weekend la fermeture des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques et des autres établissements publics et commerces non essentiels.

L'ordre de fermeture concerne aussi "tous les commerces à l'exception des commerces essentiels", selon un décret publié lundi matin.

Ce qui reste ouvert

Les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations-essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse peuvent continuer de fonctionner. Tous les services publics essentiels restent ouverts et les transports urbains continuent de fonctionner. Mais le Premier ministre a appelé les Français à diminuer leur déplacement et à éviter les déplacements inter-urbains.

Les lieux de culte resteront également ouverts mais les rassemblements et les cérémonies devront être repoussés.

Les revendeurs d'équipements d'automobiles et de deux roues, les fournisseurs des agriculteurs ainsi que leurs équipementiers, les vendeurs et réparateurs d'ordinateurs ou de téléphonie sont également exempts de fermeture. Les blanchisseries et les services funéraires sont aussi ouverts.

Ce qui doit fermer

Ce renforcement des mesures touchant à la vie sociale complète les annonces faites jeudi soir par Emmanuel Macron, qui a notamment ordonné la fermeture à compter de lundi de toutes les crèches, écoles, collèges, lycées et universités.

Les restaurants, bars, discothèques et cinémas doivent fermer leurs portes jusqu'au 15 avril 2020, selon le décret paru au Journal officiel. Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, les centres commerciaux hors commerces indispensables, les salles de danse et salles de jeux, les bibliothèques et centres de documentation, les salles d'expositions, les stations de ski, les établissements sportifs couverts et les musées doivent aussi baisser leur rideau. Dans les hôtels, seul le "room service" est encore possible pour les clients qui souhaitent se restaturer.

Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit jusqu'au 15 avril 2020. Les rencontres sportives en milieu ouvert sont désormais incluses dans le champ de l'interdiction (sauf bien sûr si le huis clos les ramène sous le seuil des 100 personnes).