Coronavirus : les grandes surfaces vont pouvoir vendre des autotests

(Boursier.com) — Elles le réclamaient depuis plusieurs semaines... Les grandes surfaces vont pouvoir vendre des autotests de dépistage d'une contamination par le coronavirus responsable du COVID-19, selon un arrêté publié mardi au Journal officiel. Cette vente était jusqu'ici réservée aux pharmacies d'officine.

"Dans le contexte d'une augmentation très forte du taux d'incidence, due à la propagation des variants Delta et Omicron et d'une demande d'examens et de tests de dépistage sans précédent depuis le début de la crise sanitaire, il y a lieu de diversifier les circuits d'approvisionnements et de ventes des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal", est-il noté dans ce texte.

L'arrêté autorise la vente de ces autotests dans les grandes surfaces "à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022".

Les fournisseurs et les pharmaciens s'opposaient à ce feu vert du gouvernement. Malgré de nombreuses ruptures de stock, ils se disaient capables ces derniers jours de répondre à la forte demande provoquée par les réunions de famille au moment de Noël, et de vendre un million d'autotests par jour.

La levée du monopole pharmaceutique sur la vente de ces autotests a été rapidement saluée sur Twitter par plusieurs grands acteurs de la grande distribution dont Dominique Schelcher, PDG du groupement Système U, qui promet une vente "à prix coûtant".

L'arrêté autorisant la vente d'autotests est paru ce matin. Nous allons les proposer à prix coûtant dans nos magasins dans les prochains jours. Voilà un service attendu par nos clients, tout comme les masques et les gels.https://t.co/UEuM9CjBw2 — Dominique Schelcher (@schelcher), via Twitter

Michel-Edouard Leclerc, président du groupement de distributeurs indépendants éponyme, a également réagi sur le réseau social. "Jean Castex a pris une décision juste et utile. Nos équipes se montreront à la hauteur des enjeux, aux côtés des pharmaciens d'officine. E.Leclerc vendra les autotests à prix coûtant", écrit-il.