Coronavirus : les Français très inquiets pour l'économie

90 % des Français estiment que " la situation de l'économie française va se dégrader ", selon un sondage OpinionWay-Square.

(Boursier.com) — Septième jour de confinement pour les Français, qui subissent des angoisses pour leur santé, mais aussi pour l'économie... Selon le baromètre OpinionWay-Square réalisé pour 'Les Echos', 82% des personnes interrogées se montrent "inquiètes" pour elles ou pour leurs proches - seules 17% ne le sont pas. Sur une échelle de 0 à 10, leur niveau d'inquiétude se place en moyenne à 7,3 ce lundi.

Les seniors particulièrement inquiets

La crise que traverse la France devrait peser fortement sur son PIB, avec des entreprises et des emplois en danger. Neuf Français sur dix estiment que "la situation de l'économie française va se dégrader", selon cette étude, et le chiffre monte jusqu'à 96% chez les seniors. Par ailleurs, 56% parient sur une "détérioration pour leur entreprise et pour leur situation financière personnelle".

Soutien "modéré" à l'exécutif

Une petite majorité de Français (53%) fait "confiance au gouvernement pour limiter les effets de l'épidémie de coronavirus" - 46% sont d'avis contraire. Un soutien "modéré", selon Frédéric Micheau, le directeur du département opinion-politique d'OpinionWay, qui estime dans 'Les Echos' que "la gravité de la situation aurait pu conduire à un sentiment d'unité nationale beaucoup plus fort". Près de deux sondés sur cinq (19%) ne font d'ailleurs "pas du tout confiance" à l'exécutif dans cette crise.