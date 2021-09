Coronavirus : les Français se sont quand même offert des vacances

Ils sont près de sept sur dix à avoir quitté leur département d'origine durant les mois de juin, juillet et août pour les vacances. C'est 25% de plus que l'année dernière.

(Boursier.com) — L 'été 2021 aura été un peu plus "normal" que le précédent pour les Français. Ils sont près de sept sur dix à avoir quitté leur département d'origine durant les mois de juin, juillet et août pour les vacances. C'est 25% de plus que l'année dernière, selon une étude réalisée par l'entreprise WeWard.

"Cependant les Français ont raccourci leurs vacances de deux jours par rapport à l'année passée. Cet été, la durée moyenne des congés était de 10 jours, contre 12 en 2020", qui a suivi les déplacements de 150.000 de ses utilisateurs, choisis au hasard.

Un tiers des Français sont partis à l'étranger

Comme l'ont montré d'autres études dédiées au sujet, les destinations privilégiées sur le territoire français étaient cet été majoritairement situées sur le littoral. Les côtes et ses stations balnéaires continuent d'attirer plus de monde que les régions rurales du centre de la France. Les Bouches-du Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Gironde sont les régions favorites des vacanciers.

L'étude montre aussi que les Français ont repris goût à l'étranger. Cette année, 31% des Français ont franchi les frontières, contre seulement 10% l'an dernier. "C'est toujours moins qu'en 2019, avec 44% de la population en vacances hors de France, mais c'est une tendance vers les habitudes pré-covid", note WeWard. Concernant les destinations préférées des touristes français, il s'agit principalement de pays limitrophes, notamment l'Espagne et l'Italie. Le Portugal, quant à lui, séduit moins que l'année dernière.