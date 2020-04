Coronavirus : les Français s'inquiètent de la hausse des prix

Près de 9 Français sur 10 ont le sentiment que les prix ont augmenté depuis le début de la crise du coronavirus, selon une étude. La moitié d'entre eux prévoient de faire des économies après le déconfinement, notamment sur les loisirs...

(Boursier.com) — Quoiqu'en disent les statistiques de l'inflation, les Français sont inquiets d'une flambée des prix liée à la crise du coronavirus. Selon une étude de Bonial, citée lundi par le quotidien 'Les Echos', près de 9 Français sur 10 (87%) ont le sentiment que les prix des produits alimentaires de grande consommation ont augmenté. Et ils sont 50% à considérer que la hausse des prix a été forte, selon le spécialiste des offres promotionnelles digitales,

Ce sentiment de perte de pouvoir d'achat pousse un Français sur deux à prévoir de faire des économies après le déconfinement, selon cette étude, qui rejoint une enquête publiée la semaine dernière par l'UFC-Que Choisir. Celle-ci avait conclu que le prix du ticket de caisse moyen avait gonflé de 2,5% en un mois.

De multiples facteurs en jeu

L'association de consommateurs avait notamment souligné que pour les produits de première nécessité, les clients se retrouvent "contraints de se reporter sur les gammes plus onéreuses (...) En effet, un certain nombre de produits continuent à être largement en rupture de stock depuis la crise liée au coronavirus", obligeant les clients à acheter des marques plus chères.

Bonial énumère plusieurs autres facteurs qui contribuent, à tort ou à raison, au sentiment des Français d'un renchérissement du prix de leur panier de courses. Ainsi, les promotions sont moins perçues en raison de l'arrêt de la distribution de prospectus papier et le fait d'acheter moins fréquemment entraîne des paniers moyens au prix plus important. La fréquentation accrue de commerces de proximité aux prix souvent plus élevés peut aussi jouer, ainsi que le fait de devoir acheter davantage, puisque tous les repas sont désormais pris à la maison.

Plus de 50% des Français veulent faire des économies après le déconfinement

Par ailleurs, les Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat et la moitié d'entre eux comptent réduire leurs dépenses après le déconfinement, selon l'étude Bonial. Ils ne sont que 3% à déclarer vouloir rattraper leur retard après le déconfinement, alors qu'ils sont 45% à envisager de ne rien changer à leurs dépenses habituelles.

L'espoir de certains économistes de voir l'économie repartir rapidement après la crise du coronavirus pourrait donc être déçu. Les premiers postes d'économies cités par les Français sont les vacances et les loisirs ainsi que la restauration, qui sont les secteurs les plus durement touchés par le confinement. Le prêt-à-porter fait aussi partie des postes auxquels ils seront nombreux à faire attention à l'avenir. Et même, dans une moindre mesure, l'alimentaire.