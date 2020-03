Coronavirus : les Etats-Unis plus touchés que la Chine

Coronavirus : les Etats-Unis plus touchés que la Chine









De son côté, la France prolonge le confinement pour 15 jours.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Déjà plus de 530.000 personnes à travers le monde ont été affectées par le Coronavirus... Et les Etats-Unis dépassant désormais la Chine au nombre des cas confirmés de contamination. En termes de décès, les dernières données disponibles faisaient état vendredi matin de plus de 24.500 cas mortels, selon les chiffres compilés par l'agence de presse Reuters.

Apparu en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, le coronavirus est présent dans 203 pays et territoires. Avec 84.946 cas confirmés, dont 1.259 décès, les Etats-Unis sont désormais plus touchés que la Chine, qui en recense 81.340 pour 3.292 décès.

L'Italie en première ligne

Pour ce qui est des cas mortels, l'Italie est le pays présentant le bilan le plus lourd avec 8.215 décès pour 80.589 cas confirmés. L'Espagne et la France sont également fortement touchées par l'épidémie. Les autorités espagnoles déplorent 4.365 décès pour 57.786 décès.

En France, les derniers chiffres fournis jeudi soir par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, font état de 1.696 décès pour 29.155 cas confirmés. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé vendredi la prolongation jusqu'au 15 avril des mesures de confinement décrétées pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus en France. Après dix jours de confinement, "il est clair que nous ne sommes qu'au début de la vague épidémique", a-t-il expliqué en soulignant que "les mêmes règles continueront à s'appliquer."

Les décès limités en Allemagne

L'Allemagne a dépassé pour sa part le cap des 40.000 cas pour un nombre limité de 253 décès. Mais ce faible taux de mortalité par rapport à d'autres pays européens s'explique en partie par l'ampleur des tests de dépistage mis en oeuvre outre-Rhin qui font entrer dans les statistiques davantage de cas bénins qu'ailleurs.

Au Moyen-Orient, la situation est particulièrement préoccupante en Iran, qui déplore désormais 2.378 décès pour un total de 32.332 cas confirmés.

En Afrique du Sud, pays le plus touché d'Afrique la seuil des 1.000 contaminations a été franchi.