Coronavirus : les entreprises "prêtes à vacciner" dit le Medef

"On est prêts à le faire, on le fait pour la grippe avec beaucoup d'efficacité", assure Geoffroy Roux de Bézieux.

(Boursier.com) — "La vaccination, c'est la solution numéro un, parce que ça crée une immunité collective, et ça permet de travailler", a déclaré le patron du Medef, épinglant au passage la lenteur du gouvernement dans la mise en place de la campagne. "Si nos voisins vaccinent plus vite, ça veut dire que leur économie repartira plus vite", a estimé Geoffroy Roux de Bézieux.

"À un moment, on ne peut pas dire 'On est en guerre contre le virus' et faire toutes les précautions qu'on fait en temps de paix. Je crois qu'il faut aller plus vite", selon lui...

Aller plus vite

Comment aller plus vite ? Les entreprises peuvent faire deux choses, et notamment aider leurs salariés à prendre du temps pour se faire vacciner, a estimé le président du Medef... "En Israël, par exemple, à 18h, les centres de vaccination sont ouverts pour les moins de 60 ans, et les entreprises laissent partir les gens pour se faire vacciner donc ça, on est prêt à le faire le plus vite possible", a-t-il déclaré.

"Vous savez qu'on fait plusieurs centaines de milliers de vaccins contre la grippe, plutôt dans les grandes entreprises et ça on ne pourra le faire que quand le vaccin d'Astrazeneca sera validé par les autorités de santé européennes", a expliqué Geoffroy Roux de Bézieux. "Il y a ça et le fait que souvent nos salariés ne sont pas prioritaires puisque beaucoup ont moins de 60 ans".

Mais "on est prêt à le faire, on le fait pour la grippe avec beaucoup d'efficacité", a-t-il souligné, citant l'exemple de l'assureur Axa France qui vaccine 25% de ses salariés. "Donc, décentralisons", a suggéré le patron du Medef...