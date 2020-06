Coronavirus : les députés examinent le troisième budget de crise

Au programme, un soutien total de 460 milliards d'euros, et 2.000 amendements pour tenter de faire face à la crise sanitaire.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'examen doit démarrer cet après-midi et se poursuivre toute la semaine... L'Assemblée nationale se penche sur un troisième budget rectifié pour tenter de faire face à la crise du coronavirus, qui a fortement secoué le pays.

L'économie française a été lourdement pénalisée par les restrictions visant à endiguer la crise sanitaire liée au coronavirus, avec de très nombreuses entreprises fragilisées. Le gouvernement a donc plusieurs fois revu en baisse ses prévisions. Il table désormais sur une contraction de 11% du produit intérieur brut (PIB) de la France cette année (contre un recul de 8% attendu précédemment) dans ce "PLFR3".

Le déficit s'enfonce

L'exécutif a aussi revu en hausse, à 11,4% du produit intérieur brut (PIB) sa prévision de déficit public pour 2020 dans ce projet de loi.

Le gouvernement français a déjà présenté des plans de soutien ciblés pour les secteurs de l'automobile et du tourisme mais aussi un plan pour l'aéronautique, et des annonces pour les start-up et le bâtiment, qui sont au programme de ce troisième projet de loi rectifié. L'emploi est également au menu, alors que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire anticipe la suppression de "800.000 emplois" dans les prochains mois.

2.000 amendements

Au total, le projet de loi doit permettre de verser 18 milliards d'euros pour le secteur du tourisme, 15 milliards pour l'aéronautique et encore 8 milliards pour l'automobile, auquel s'ajoute notamment un soutien de 4,5 milliards d'euros de l'État aux collectivités. Le soutien total grimpe à 460 milliards d'euros.

La tâche des députés s'annonce ardue, alors que plus de 2.000 amendements ont été déposés et devront être examinés...