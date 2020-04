Coronavirus : les commerçants réclament un report des soldes d'été

Les commerçants indépendants demandent au gouvernement de reporter les soldes d'un mois minimum, pour ne pas avoir à brader leurs prix dès la réouverture de leur magasin.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les soldes d'été débuteront-elles plus tard ? Frappés de plein fouet par les mesures de confinement imposées par le gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19, des commerçants indépendants ont demandé le report d'un mois la date des soldes fixée au 22 juin prochain, soit le 22 juillet.

Dans un communiqué, plusieurs fédérations du commerce indépendant regroupées dans la Confédération des commerçants de France (CDF) ont alors indiqué vouloir que ce report soit "accompagné d'une ordonnance exceptionnelle pour encadrer, un mois avant la nouvelle date repoussée des soldes, les promotions agressives, les ventes privées, les ventes à perte, etc... y compris pour le e-commerce".

Pour rappel, comme toutes les enseignes non-essentielles, les indépendants, vendeurs de maroquinerie, de lingerie ou encore de chaussures, ont dû fermer le 15 mars dernier leur commerce en raison de la pandémie de coronavirus...

Réouverture "probablement pas avant le mois de mai"

Ils attendent désormais la fin du confinement pour pouvoir rouvrir, et ce ne sera "probablement pas avant le mois de mai", précisent les commerçants dans un appel lancé au ministre de l'Economie Bruno Le Maire et la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher.

Signé notamment par les organisations représentant les détaillants de maroquinerie de voyage (FNDMV), de lingerie (CNDL) et de chaussures (FDCF), le texte souligne qu'"après presque deux mois de fermeture, les détaillants indépendants seront en recherche de trésorerie et de marge, pour limiter les dégâts de la crise sanitaire".

"Rétablissement du prix de référence"

De plus, ce report des rabais répond aussi à une logique sanitaire, qui devrait permettre d'éviter l'afflux de consommateurs après le confinement, ajoute la CDF, soulignant que l'inquiétude se porte surtout sur l'après-crise.

Les commerçants indépendants ont également réclamé le rétablissement "du prix de référence, comme prévu à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur (avant sa suppression en 2015) et et un durcissement des sanctions en cas de non-respect". Il estiment en effet qu'ils n'ont pas la capacité de pratiquer des promotions et opérations commerciales agressives, car ils n'ont pas les mêmes marges que les grands groupes...