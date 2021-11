Coronavirus : les Britanniques ont perdu 1,3 an d'espérance de vie

L'espérance de vie a diminué de 1,3 an pour les hommes et de 0,9 an pour les femmes en 2020, selon une étude de la Bayes Business School

(Boursier.com) — Le coronavirus a fait de lourd dégâts au Royaume-Uni, un des pays européens les plus touchés par l'épidémie. Le Covid y aurait coûté la vie à 155.000 personnes, selon les toutes dernières estimations. De quoi faire chuter l'espérance de vie des Britanniques de 1,3 an pour les hommes et de 0,9 an pour les femmes, montre une étude de la Bayes Business School.

Les données recueillies montrent qu'environ 76% des décès dus au Covid concernaient des patients se trouvant dans le pourcentage des 5% considérés comme étant à haut risque, avec par exemple des maladies cardiaques ou de l'obésité. Mais le principal facteur demeure l'âge, le risque de décès augmentant d'environ 10% par année.

Santé et pauvreté

Malgré l'importance de ces facteurs liés à la santé, les taux de mortalité dus au Covid-19 au Royaume-Uni ont aussi varié selon les régions, les taux les plus élevés étant observés dans le Nord. Les zones les plus défavorisées ont généralement connu des taux de mortalité plus élevés, en partie à cause des mauvaises conditions de vie liées à la surpopulation et à la qualité médiocre des logements.

"Cela s'explique également par le fait que les travailleurs moins bien rémunérés et vivant dans des zones plus défavorisées ont tendance à avoir moins de liberté dans leur façon de travailler, avec notamment l'impossibilité de télétravailler. Selon les données, le taux de mortalité des hommes de la catégorie CSP+ était de 12 sur 100.000, alors que celui des hommes exerçant une profession sans ou avec peu de qualifications était de 40 sur 100.000 ", souligne Steve Haberman, professeur à la Bayes Business School.

Les auteurs soulignent aussi que "la pandémie est loin d'être terminée" et que "des incertitudes subsistent quant à l'avenir, notamment avec l'émergence potentielle de nouveaux variants, ou des cas de Covid long" notamment.