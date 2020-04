Coronavirus : les banquiers en manque de remerciements

Les professionnels du secteur semblent agacés par le silence du gouvernement à l'égard des quelques 360.000 salariés du secteur.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Faute de remerciements de la part du gouvernement, les banquiers ont décidé de se féliciter par eux-mêmes. Report d'échéance de crédit, étude et attribution de prêts garantis par l'Etat, accompagnement des clients en difficultés... Ils estiment être particulièrement mobilisés dans la crise sanitaire que traverse le pays.

Dans un communiqué publié lundi, la Fédération bancaire française, la CFDT Banques et Assurances et le SNB/CFE-CGCCFDT Banques et Assurances, rappellent que ce "soutien indispensable à l'économie et aux citoyens est rendu possible grâce à l'engagement sans faille des 362.800 salariés" du secteur qu'elles tiennent "à saluer et à remercier pour leur dévouement exceptionnel durant cette période".

Activités indispensables

Manifestement agacées par le silence de l'exécutif à leur égard (Emmanuel Macron a surtout déclaré qu'elles devaient être au rendez-vous de la crise et décaler les échéances), elles considèrent nécessaire et légitime que les salariés du secteur bancaire "soient inclus dans les remerciements adressés par la société civile et les pouvoirs publics à tous ceux qui assurent, au quotidien, les activités indispensables à notre pays".

Le communiqué est aussi l'occasion pour eux de rappeler qu'ils ont su sécuriser l'accès aux services bancaires et aux conseillers clientèle et respecter les mesures sanitaires. Par ailleurs, "le télétravail est systématiquement privilégié dès lors que celui-ci est compatible avec l'activité et les moyens matériels disponibles", avec des investissements importants en la matière.