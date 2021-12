Coronavirus : les arrêts maladie sont repartis en hausse en 2021

L'absentéisme maladie a été dopé par la crise sanitaire : 12% des arrêts maladie prescrits sont liés au Sars-Cov-2 (contre 6% en 2020).

(Boursier.com) — Après une baisse en 2020, les chiffres de l'absentéisme sont repartis en hausse en France, montre Malakoff Humanis dans son baromètre dédié publié lundi. Avec 38% de salariés arrêtés cette année, contre 36% l'an dernier, l'absentéisme maladie a été dopé par la crise sanitaire : 12% des arrêts maladie prescrits sont liés au Sars-Cov-2 (contre 6% en 2020).

"On n'atteint cependant pas le taux de 2019 (44%) ;une baisse dans laquelle on peut peut-être voir les conséquences du report des soins ou les effets sur les arrêts de courte durée du télétravail qui, selon 58% des dirigeants interrogés, pourrait permettre de réduire l'absentéisme", peut-on lire dans un communiqué.

Les principaux motifs d'arrêts maladie sont la maladie ordinaire (22% des arrêts prescrits), les troubles musculosquelettiques (18%), les accidents ou traumatismes (16%) et les troubles psychologiques (15%).

Des arrêts plus longs

En 2021, l'absentéisme se caractérise par la poursuite de l'allongement de la durée des arrêts longs (arrêts de plus d'un mois), qui passent en moyenne de 94 à 105 jours, et concernent 65% des entreprises (vs 60% en 2020). Cet allongement est notamment dû au vieillissement de la population active. En effet, la part des 50-64 ans en emploi a augmenté de 69% au cours des 20 dernières années[4], et 21% des arrêts qui leur sont prescrits sont des arrêts longs (vs 12% en moyenne).

L'allongement des arrêts long est également dû à l'augmentation des arrêts pour motifs psychologiques qui sont en moyenne deux fois plus longs que les autres. Les troubles psychologiques constituent en effet le second motif des arrêts longs (16%) après les accidents ou traumatismes (31%). Viennent ensuite les opérations chirurgicales (12%), les troubles musculosquelettiques (10%), les maladies graves (10%), et les arrêts liés au Covid (7%).

Arrêts pour motif psychologique

Les arrêts pour motif psychologique concernent davantage les jeunes (16% chez les 18-34 ans vs 12% pour les 50 ans et plus), les familles monoparentales (22%) ou encore les télétravailleurs (18%). Ils sont également plus présents dans les secteurs de la santé (23%) et du commerce (22%, en hausse de 14 points).

L'absentéisme en 2021 est également marqué par l'augmentation des arrêts multiples : 41% des salariés arrêtés l'ont été au moins deux fois dans l'année, contre 39% en 2020 et 37% en 2019.