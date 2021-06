Coronavirus : le variant Delta inquiète...

Coronavirus : le variant Delta inquiète...









Présent dans 85 pays, le variant "indien" vient de pousser Sydney à se reconfiner en Australie. Le Royaume-Uni, le Portugal et la Russie sont également sur leurs gardes.

(Boursier.com) — Il représente entre 9 et 10% des contaminations en France, mais déjà plus de 20% aux Etats-Unis et... 90% au Royaume-Uni. Le "variant Delta", initialement découvert en Inde, est bien plus contagieux que les autres variants en circulation, déjà plus transmissibles que la souche initiale. Et sa progression inquiète un peu plus chaque jour, alors qu'il est désormais présent dans 85 pays, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En Australie, Sydney et sa région ont démarré samedi une nouvelle période de confinement de deux semaines pour face à un regain de l'épidémie. Plus d'un million d'habitants de Sydney, la plus grande ville d'Australie, et de sa banlieue, étaient déjà concernées par des mesures de confinement que les autorités ont décidé d'étendre à d'autres quartiers en raison de la progression du virus...

La Russie également subit de plein fouet la contagiosité du "variant indien" et semble complètement dépassée. Moscou a de nouveau atteint dimanche un pic du nombre de décès, avec 144 morts recensés en 24 heures - un niveau inédit depuis le début de la pandémie. Les autorités ont pourtant resserré la vis, dans la capitale qui fait partie des hôtes de l'Euro de football, en demandant le retour du télétravail obligatoire pour une partie des employés et la vaccination obligatoire des salariés du secteur des services...

Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont placé la Russie dans le groupe des zones à risque. Les voyageurs en provenance de ce pays seront soumis à une quarantaine obligatoire à leur arrivée sur le territoire.

Le Portugal resserre la vis

Le Portugal aussi est dans le viseur. Il fait face à une augmentation des contaminations par le nouveau coronavirus depuis plusieurs semaines, en particulier dans la région de Lisbonne, où plus de 60% des cas diagnostiqués sont dus au variant delta du SARS-CoV-2.

Le gouvernement portugais a annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures de restriction : les personnes arrivant le week-end dans la capitale et ses environs, ou qui en sortiront, devront être munies d'un test de dépistage négatif ou d'un certificat de vaccination, ont déclaré les autorités. Les cafés, restaurants et magasins ferment par ailleurs leurs portes à partir de 15h30.

L'Angleterre aussi a reporté la dernière étape de son déconfinement, face à la montée des cas. Le Premier ministre Boris Johnson a préféré reporter la levée totale des restrictions, initialement programmée le 21 juin, au 19 juillet prochain.

La France, qui sort tout juste de longs mois de restrictions, entre couvre-feu et fermeture des commerces, reste elle aussi sur ses gardes, d'autant que la vaccination patine. Le porte-parole Gabriel Attal a récemment indiqué que les autorités scrutaient l'évolution du variant de près, appelant la population à "une vigilance absolue"...