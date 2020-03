Coronavirus : le Sénat valide le projet de loi pour l'état d'urgence sanitaire

Le texte autorise le gouvernement à prendre des mesures de soutien aux entreprises par ordonnance et prévoit un report du deuxième tour des municipales en juin "au plus tard".

Crédit photo © Charles Platiau

(Boursier.com) — Feu vert du Sénat au projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire... Le texte, voté dans la nuit de jeudi à vendredi en première lecture, par 252 voix "pour", 2 "contre" et 90 abstentions, doit permettre l'instauration d'un état d'urgence sanitaire face à la pandémie de coronavirus qui a déjà provoqué la mort de 372 personnes en France. Le texte autorise le gouvernement à prendre des mesures de soutien aux entreprises par ordonnance et fixe le deuxième tour des élections municipales "au plus tard en juin 2020".

Pour instaurer cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement a indiqué s'être inspiré de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. "Mais les seules mesure que nous prendrons ici permettront de faire face à l'épidémie... Toutes pourront être soumises au contrôle du juge et des parlementaires", avait alors assuré le Premier ministre, Edouard Philippe, à l'issue du Conseil des ministres.

Le texte sera examiné dès ce vendredi par l'Assemblée nationale. Si elle l'adopte sans modifications, il sera ainsi considéré comme définitivement adopté. Autrement, députés et sénateurs devront s'accorder en commission mixte paritaire.

Etat d'urgence déclaré pour deux mois

Concernant le volet de soutien aux entreprises, le Sénat, à majorité de droite, a donné son aval à l'ensemble des mesures. Pour rappel, le texte prévoit une enveloppe de 45 milliards d'euros pour soutenir les entreprises en difficulté et financer le chômage partiel des salariés, dont 32 milliards de report voire d'annulation de charges. Il met aussi en place une garantie de l'Etat des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros, ainsi qu'une aide d'urgence de 1.500 euros pour les auto-entrepreneurs et les indépendants.

Les sénateurs ont également prévu que l'état d'urgence sanitaire soit "déclaré pour une durée de deux mois" à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Sa prorogation au-delà ne pourrait être autorisée que par la loi.

Les maires sortants prolongés dans leur mandat

Dans l'après-midi de jeudi, le Premier ministre a également annoncé, en disposition de dernière minute, le report des réunions des conseils municipaux pour installer les nouveaux maires élus dès le premier tour, en se fondant sur les conditions sanitaires.

"Cette solution que nous proposons se fonde d'une part sur l'avis du président du conseil scientifique qui a indiqué aujourd'hui que les conditions sanitaires pour l'installation des conseils municipaux prévue par le code électoral entre demain matin et dimanche n'étaient plus réunies", a-t-il Edouard Philippe.

Dans environ 30.000 communes, les équipes sortantes voient ainsi leur mandat prolongé jusqu'à la mi-mai au moins. Concernant le sujet polémique du délai limite pour le dépôt des candidatures au second tour, le Sénat a finalement retenu la date du 31 mars, un délai jugé "trop court" pour le gouvernement.