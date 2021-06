Coronavirus : le risque d'une 4ème vague se précise...

Le gouvernement réfléchit à une troisième dose de rappel pour les résidents des Ehpad et les plus âgés.

(Boursier.com) — Le variant Delta du coronavirus inquiète décidément les autorités en France, alors que cette souche est très contagieuse - elle se transmet 40% plus que le variant Alpha. Apparue au Royaume-Uni, elle devrait rapidement devenir majoritaire en Europe, selon les scientifiques...

Pour protéger les populations plus âgées, le gouvernement envisage une troisième dose de sérum pour les plus âgés. "Quand on a 90 ou 95 ans, le système immunitaire répond moins bien. On envisage un troisième rappel de vaccination à la rentrée pour les personnes âgées et les Ehpad", pour les protéger, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur franceinfo mardi.

Cette troisième injection concernerait "uniquement les personnes âgées a priori , c'est ce que nous disent les scientifiques", a précisé Olivier Véran. Selon le ministre de la Santé, si un quadragénaire vacciné avec deux doses "devait être contaminé par le Covid-19" déjà le risque est beaucoup plus faible et "le risque de faire une forme symptomatique et encore plus une forme grave est extrêmement marginal. Le Covid peut passer par vous, mais il ne vous terrasse pas, vous n'avez pas de séquelles et d'hospitalisation", a-t-il insisté.

Risque de 4ème vague

Olivier Véran a une énième fois appelé les Français à se faire vacciner dès que possible, alors que plane le risque d'une quatrième vague de Covid-19 à l'automne. "C'est maintenant, c'est en juin, c'est le mois des vaccins, c'est le mois où on se fait vacciner et on se protège", déclare-t-il.

Les vacances "ne doivent pas être un argument" pour attendre le mois de septembre, car "si vous commencez à vous vacciner en septembre, vous ne serez pas protégé avant la mi ou la fin octobre. Or, ça sera peut-être une période charnière pour l'épidémie dans notre pays", alerte le ministre de la Santé.