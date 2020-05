Coronavirus : le plan d'Emmanuel Macron pour la culture

Le chef de l'Etat a notamment affirmé vouloir prolonger jusqu'à août 2021 les droits des intermittents du spectacle à l'assurance-chômage.

Crédit photo © Reuters

Librairies, théâtres et cinémas fermés, festivals annulés... Emmanuel Macron est au chevet de la culture. Depuis l'Elysée, le chef de l'Etat a détaillé ce mercredi son plan pour le secteur touché de plein fouet par les conséquences financières de la pandémie de Covid-19. Selon lui, les lieux de création doivent "revivre" et les artistes "recréer", tout en s'adaptant aux contraintes de la situation sanitaire.

"Beaucoup ne pourront pas faire leurs heures", a-t-il regretté, lors d'une visioconférence avec des artistes de différents domaines. Le président de la République a ainsi annoncé une "année blanche" pour les intermittents du spectacle pour prolonger de leurs droits au chômage.

Emmanuel Macron a effet affirmé qu'il s'engageait "à ce que les artistes et techniciens intermittents soient prolongés d'une année au-delà des six mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021".

Un "grand programme de commandes publiques"

"Je sais qu'il y a une précarité immense et un effondrement psychologique, de perte de confiance", a assuré le président, qui a annoncé son intention de lancer un "grand programme de commandes publiques" auprès de divers métiers du secteur culturel, et en particulier des "créateurs de moins de 30 an".

Selon le chef de l'Etat, il va également falloir "réinventer de nouvelles formes" et "un nouveau rapport au public". Il a notamment évoqué la mise en place d'une plateforme de mise en relation des villes et des écoles avec des intermittents du spectacle pour que ces derniers puissent prendre en charge "une ou deux après-midis par semaine" du "temps périscolaires, payé par l'Education nationale".

Un "fonds d'indemnisation temporaire"

Pour les tournages qui ont été stoppés, annulés, reportés en raison du Covid-19, Emmanuel Macron souhaite une mise en place d'un "fonds d'indemnisation temporaire". Selon lui, l'Etat, les assureurs et le secteur doivent s'organiser pour l'indemnisation "au cas par cas" pour les séries et les tournages annulés.

De plus, "il y aura des aides qui vont continuer", a-t-il assuré. "L'Etat sera présent avec un apport en fonds propres avec la banque publique d'investissements pour que les petits festivals, les petites structures puissent en bénéficier", a précisé le président de la République.

Les événements de plus de 5.000 personnes n'auront pas lieu

Le chef de l'Etat a par ailleurs détaillé un calendrier. "On doit pouvoir rouvrir les lieux de création que sont les théâtres pour pouvoir faire fonctionner et répéter. Et puis on aura un point fin mai et début juin, on va regarder comment les choses se passent", a-t-il précisé.

"On doit pouvoir rouvrir les musées, les librairies, les disquaires, les galeries d'art", a annoncé Emmanuel Macron. En revanche, les événements rassemblant plus de 5.000 personnes n'auront pas lieu cet été. Mais selon lui, cela "n'empêchera pas les créations, avec un public réduit", a-t-il affirmé.