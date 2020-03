Coronavirus : le gouvernement réquisitionne les stocks de masques de protection !

Emmanuel Macron a annoncé mardi soir la réquisition des stocks de masques de protection respiratoire. Par ailleurs, le gouvernement enquête sur la flambée des prix des gels hydroalcooliques, et certains magasins se vident de produits de base.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'épidémie de coronavirus a franchi mardi un nouveau cap, avec plus de 200 cas recensés en France, et la montée de la nervosité des consommateurs, qui se ruent sur certains produits de base et se plaignent de l'envolée du prix de vente des gels désinfectants hydroalcooliques.

Dans ce contexte d'inquiétude, Emmanuel Macron a annoncé mardi que les stocks de masques respiratoires allaient être réquisitionnés. Via son compte Twitter, le président de la République a déclaré : "nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le Coronavirus".

Nous réquisitionnons protection. Nous santé Français Coronavirus. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), via Twitter

Mardi, les autorités sanitaires ont annoncé le décès d'un quatrième patient atteint du coronavirus, un homme âgé de 92 ans, qui se trouvait dans le Morbihan. Le nombre de malades du Covid-19 a désormais franchi la barre des 200 cas confirmés, passant de 191 à 212, selon le dernier bilan publié par Santé Publique France.

Concernant les masques, l'entourage du président évoque auprès de l'agence 'AFP' "une mesure très symbolique" qui "vise à rassurer la population en montrant que l'Etat prend toutes ses responsabilités en matière de gestion de crise".

2.000 masques de protection respiratoire volés à Marseille

L'exécutif a ainsi réagi rapidement face à une situation tendue autour de ces masques de protection. Ainsi, le quotidien 'La Provence' a révélé mardi un e-mail interne de la direction de l'hôpital de la Conception a Marseille, qui évoque le vol de 2.000 masques de protection respiratoire.

"Une vingtaine de boites [de 50 masques] a disparu" durant le week-end et "20 boites de [50] masques chirurgicaux y compris avec visières", aujourd'hui, au bloc central, selon ce mail révélé par 'La Provence'. "Les personnes indélicates se reconnaîtront, sachant qu'elles ont été repérées", a précisé la direction de l'établissement...

L'Etat prêt à réglementer pour bloquer les prix des gels hydroalcooliques

Par ailleurs, le gouvernement envisage de prendre des mesures de blocage du prix des gels hydroalcooliques, dont les prix ont flambé ces derniers jours face à une forte demande. Mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé sur la chaîne 'BFM TV' qu'il n'était "pas acceptable" que les prix de ces flacons grimpe. Il a assuré qu'"il n'y pas de pénurie de gel hydroalcoolique, il y a juste eu énormément de demande".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé que la répression des fraudes (DGCCRF) allait enquêter sur cette envolée des prix de vente des gels hydroalcooliques, ainsi que des masques de protection. Il s'est également dit prêt à réglementer pour bloquer les prix.

Les magasins pris d'assaut, pas de pénurie en vue

Enfin, par crainte d'un confinement en raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreux Français font des réserves de produits de base dans les supermarchés, qui observent une envolée de leurs ventes, notamment dans l'Oise, où se situe le principal regroupement de malades ("cluster") du Covid-19.

"Il y a bien eu une envolée des ventes de certains produits, samedi, de l'ordre de 30%, pour le riz, les pâtes, l'huile", a ainsi affirmé au 'Parisien' Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD).

Dominique Schelcher, le PDG de Systeme U, se veut rassurant, écartant le risque de pénurie. "Nous, ce qu'on dit clairement c'est qu'il n'y a pas lieu à cette date de se précipiter sur les rayons et de les vider car pour l'instant, l'approvisionnement est assuré", a affirmé Dominique Schelcher.