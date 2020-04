Coronavirus : le gouvernement renforce l'information sur les masques de protection

Deux nouvelles catégories de masques anti-projection à usage non sanitaire ont ainsi été créées, par une note d'information des ministères de la Santé, de l'Economie et des Finances, et du Travail...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La situation sanitaire sans précédent que connaît la France provoque une très forte hausse des besoins en masques de protection... Pour en accroître la production et en assurer le bon approvisionnement, une mobilisation inédite de l'industrie française a été engagée à l'initiative du gouvernement. Ce travail est coordonné par la Direction générale des entreprises (DGE), sous l'égide du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

Au terme d'une démarche supervisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Direction générale du Travail (DGT), avec le soutien de l'ANSES et de la Direction générale de l'Armement (DGA), deux nouvelles catégories de masques anti-projection à usage non sanitaire ont ainsi été créées, par une note d'information des ministères de la Santé, de l'Economie et des Finances, et du Travail...

Les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public

L'usage de ces masques est destiné aux populations amenées à rencontrer du public dans le cadre de leurs activités professionnelles (policiers, gendarmes, hôtesses de caisses, etc.).

Ils ont des propriétés de filtrage sur les particules émises de trois microns compatibles avec cette utilisation.

Les masques de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe

Ces masques sont destinés à l'usage d'individus ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes, dans le cadre professionnel.

Ce masque pourra être porté par l'ensemble des individus d'un sous-groupe (entreprise, service...) ou en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie, lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent. Leurs propriétés de filtrations sur les particules émises de 3 microns apportent un complément de protection aux gestes barrières...

Foire aux questions

A l'occasion de la création de ces deux nouvelles catégories de masques anti-projection à usage professionnel non sanitaire, le Gouvernement publie une foire aux questions (FAQ) pour répondre aux interrogations des professionnels à ce sujet.

Ce document précise les bonnes pratiques d'utilisation des masques. Il rappelle en outre que dans tous les cas le port d'un masque complète une organisation du travail ainsi que la mise en oeuvre des gestes barrières mais ne les remplace pas...

"Projet résilience"

Le projet Résilience est un groupement d'ampleur nationale rassemblant des PME du textile, des entreprises d'insertion et des entreprises adaptées comme APF France ou Log'ins afin d'assurer en urgence la fabrication de millions de masques lavables sur le territoire français.

Une réponse urgente et solidaire

La Direction Générale de l'Armement a testé et confirmé les performances de filtration et respirabilité d'un prototype de masques anti-projection de catégorie 1 ("Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public"). Ils seront vendus aux services publics (gendarmerie, administration pénitentiaire, travailleurs sociaux, etc.), aux entreprises des secteurs prioritaires (agro-alimentaire, énergie, eau, déchets, etc.), et seront également distribués à des associations venant en aide aux plus démunis (Aurore, Emmaüs, Armée du Salut, SAMU social, etc.).

Au total, ce sont plusieurs millions de masques qui pourront être fabriqués à partir du 30 mars 2020. Une démarche solidaire rendue possible grâce à une donation importante d'une famille d'entrepreneurs afin de répondre à l'immense besoin de masques de protection...

Production locale et inclusive

Dans la situation de crise sanitaire que traverse la France, l'objectif est de produire à un coût raisonnable et dans les meilleurs délais le plus de masques possible grâce à un processus de production simple et standardisé.

Le projet Résilience souhaite rendre cette mobilisation inclusive en construisant un circuit logistique efficace avec l'aide d'acteurs locaux, engagés et participatifs (PME, entreprises d'insertion, entreprises adaptées, établissements et services d'aide par le travail (ESAT)).

La production des masques s'ancre dans une démarche durable et fait l'objet d'une réflexion pour une solution de recyclage après l'utilisation (masques lavables jusqu'à 60 degrés).

Une dynamique "made in France"

Ce projet initié par Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises, s'inscrit dans le cadre du mouvement "La France, une chance" à travers lequel les entreprises françaises sont invitées à s'engager en faveur de pratiques à forte valeur ajoutée humaine.

Le projet Résilience, fortement soutenu par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, la secrétaire d'Etat chargée des Personnes Handicapées, Sophie Cluzel, et la Secrétaire d'Etat à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'ouvrira rapidement à d'autres acteurs de la filière textile pour consolider et développer la filière dans une logique industrielle de proximité. Des dizaines d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sont aussi appelées à rejoindre le groupement pour augmenter la capacité de production.

Muriel Pénicaud a déclaré : "Pour faire face à cette crise inédite, la solidarité de tous est essentielle Je salue l'initiative de ces PME du textile et de ces entreprises d'insertion et du handicap qui, au sein du réseau " la France une chance " se mobilisent pour fabriquer des masques au service de la protection et de la santé des Français. Tous ensemble, nous traverserons cette crise, dans une France solidaire."