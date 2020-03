Coronavirus : le gouvernement débloque 4 MdsE d'aides pour les startups

Coronavirus : le gouvernement débloque 4 MdsE d'aides pour les startups









Le secrétaire d'Etat Cédric O a dévoilé des mesures de soutien pour les startups comprenant notamment des prêts de trésorerie garantis par l'État et le versement accéléré du crédit impôt-recherche 2019.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coup de pouce pour la 'French Tech' !... Alors que la chute d'activité économique générée par la pandémie de coronavirus met en souffrance le monde de l'entreprise, le gouvernement a annoncé un plan de soutien aux startups françaises.

"J'annonce aujourd'hui un plan de 4 milliards d'euros avec BpiFrance et SGPI avenir pour soutenir la trésorerie de nos startups en cette période de crise. La French Tech est un pilier de notre économie et de nos emplois. Avec Bruno Le Maire, nous mettons en place un soutien adapté à leur modèle", a annoncé le secrétaire d'Etat français chargé du Numérique Cedric O ce mercredi sur son compte Twitter.

"Les startups ont un poids croissant dans l'économie, en particulier dans les emplois. Elles développent également des produits et services innovants dont l'utilité est d'autant plus reconnue par les Français dans le contexte du confinement, notamment pour la téléconsultation, le télétravail ou la livraison", a-t-il précisé...

80 millions d'euros pour financer des "bridges"

Dans le détail, une enveloppe de 80 millions d'euros, financée par le Programme d'investissements d'avenir (PIA) et gérée par Bpifrance, va être mise en place pour financer des "bridges" (des crédit relais) entre deux levées de fonds.

J'annonce aujourd'hui un plan de 4MdEUR avec @Bpifrance et @SGPI_avenir pour soutenir la trésorerie de nos #startup en cette période de crise. @LaFrenchTech est un pilier de notre économie et de nos emplois. Avec @BrunoLeMaire adapté à modèle. — Cédric O (@cedric_o), via Twitter

Ce plan de soutien prévoit également des prêts de trésorerie garantis par l'Etat "pouvant aller spécifiquement jusqu'à deux fois la masse salariale France 2019, ou, si plus élevé, 25% du chiffre d'affaires annuel comme pour les autres entreprises". Ils devraient représenter un total de près de 2 milliards d'euros.

Versement accéléré du CIR

Comme annoncé par le ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin un peu plus tôt, toutes les entreprises auront aussi la possibilité de demander un remboursement express du crédit impôt-recherche (CIR) qui permettra de donner un peu de trésorerie aux entreprises les plus affectées. Il interviendra dans les prochains jours, avec une enveloppe globale de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. "Les startups peuvent demander dès maintenant et sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat ("liasse fiscale") un remboursement du CIR pour l'année 2019", précise Bercy.

Dans un second temps, les 250 millions d'euros d'aides pour l'innovation prévus dans le cadre du plan d'investissement d'avenir seront eux aussi versés de manière anticipée par la BpiFrance et l'Ademe.

Pour rappel, Bruno Le Maire avait confirmé qu'une aide de 1.500 euros serait rapidement mise en place pour les indépendants. Elle sera disponible sur simple demande afin de compenser l'absence de chômage pour les travailleurs non-salariés...