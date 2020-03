Coronavirus : le G7 à la manoeuvre

Les ministres sont disposés à prendre des mesures, y compris budgétaires, et se disent prêts à davantage de coopération, pour contrer les effets de l'épidémie sur l'économie mondiale.

(Boursier.com) — Les ministres des Finances et banquiers centraux du G7 sont prêts à mettre en place toutes les mesures de soutien nécessaires pour faire face à l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, selon un communiqué publié mardi et repris par l'agence de presse Reuters.

Conférence téléphonique

Les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales se sont entretenus de la crise sanitaire à la mi-journée mardi, via une conférence téléphonique, alors que la propagation de cette maladie apparue en décembre en Chine alimente les craintes d'un brutal ralentissement de l'économie mondiale, voire d'une récession...

Les grands argentiers de la planète, à commencer par la Réserve fédérale américaine, assurent depuis la fin de la semaine dernière qu'ils seront au rendez-vous pour amortir le choc créé par l'épidémie, qui continue de s'étendre à travers le monde.

Ainsi, la Fed n'a pas attendu sa prochaine réunion monétaire du 18 mars pour annoncer une baisse de taux de 50 points de base hier après-midi, avant sans doute une nouvelle baisse de taux, de 25 points cette fois, lors de sa réunion du mois d'avril, à moins que la banque centrale agisse de nouveau à plus brève échéance...

La banque d'Australie avait ouvert la voie

La Banque d'Australie a été la première à dégainer, en réduisant son taux directeur mardi matin pour la quatrième fois en moins d'un an. La Banque centrale européenne, via son vice-président Luis de Guindos, a rejoint la Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon en indiquant se tenir prête à ajuster tous ses instruments si nécessaire pour y faire face...

Rappelons que l'OCDE a nettement réduit lundi sa prévision de croissance mondiale, à cause de l'épidémie. La progression devrait être de seulement 2,4% en 2020, soit le taux le plus faible observé depuis 2009. L'organisation de coopération et de développement économiques, qui compte 36 pays membres, tablait encore sur une croissance de 2,9% en novembre, peut-on lire dans ses prévisions actualisées...