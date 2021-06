Coronavirus : le Delta représente environ 20% des nouveaux diagnostics en France

Sa part dans les contaminations continue de progresser, ce qui inquiète le gouvernement, alors que le variant "indien" est beaucoup plus contagieux.

(Boursier.com) — Le variant Delta inquiète beaucoup les autorités, au Royaume-Uni, au Portugal, ou encore en Russie, car il est beaucoup plus contagieux que les précédentes souches du virus. En France, il "représente environ 20% des nouveaux diagnostics que nous réalisons donc il continue de monter en pourcentage, pas en valeur absolue. Comme il y a une baisse du nombre de cas, la part de variant Delta augmente", a expliqué sur franceinfo le ministre de la Santé Olivier Véran mardi matin.

"Il devient progressivement dominant, ce qu'il fait dans tous les pays du monde puisqu'il est plus contagieux", a-t-il ajouté. "Il faut qu'on reste vigilant, qu'on se vaccine massivement, c'est très important", a ajouté le ministre.

Une quatrième vague est-elle possible à la rentrée en France, à cause de ce "variant indien" ? "Il y a eu 23.000 diagnostics liés au Delta au Royaume-Uni hier, ils sont à 18.000 cas en moyenne, ils étaient tombés à 1.000 cas par jour... Cela nous appelle à l'humilité et à la vigilance. Il y a des vagues en Russie, j'ai vu que l'Australie reconfine Sydney pour 15 jours, que Singapour renonce à la stratégie zéro Covid, la Nouvelle Calédonie est en train de revoir ses protocoles sanitaires. Ce variant va nous mettre devant plusieurs défis mais aujourd'hui il a plutôt tendance à décliner y compris dans les Landes, où nous avons mis en place un plan d'action très fort. Le taux d'incidence a baisé d'environ 10% en quelques jours".

Vers une vaccination obligatoire pour les soignants ?

Chez les soignants, le taux de vaccination monte encore, mais pas suffisamment vite", a regretté le ministre de la Santé. "Si la vaccination est insuffisante, nous irons vers une vaccination obligatoire [chez les soignants], on se donne jusqu'à septembre", a-t-il indiqué.