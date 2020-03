Coronavirus : le chômage partiel fait un bond en France

Avec 2.281 cas diagnostiqués et 48 personnes décédées, la France est le deuxième foyer épidémique du coronavirus en Europe.

(Boursier.com) — Les demandes pour bénéficier du chômage partiel ont grimpé ces derniers jours, conséquence de la crise en cours liée à l'épidémie de coronavirus. "Hier soir, on avait 3.600 entreprises et 60.000 salariés", a annoncé jeudi la ministre du Travail Muriel Pénicaud sur LCI. Un chiffre en forte augmentation depuis lundi... "Et ça va être beaucoup plus", a-t-elle prédit.

"Nous voulons protéger les travailleurs dans cette période, protéger l'emploi et donc on va faire un soutien massif. En clair je n'ai pas de limite budgétaire, on fera ce qu'il faut", a-t-elle ajouté. "On est déjà à 180 millions d'euros de coût potentiel de demandes, il faut que les entreprises le confirment après".

70% de la rémunération

Le dispositif de "chômage partiel" prévoit une indemnisation des salariés correspondant à 70 % de leur rémunération brute horaire et une allocation pour les entreprises - 7,74 euros par heure chômée pour celles employant jusqu'à 250 salariés et de 7,23 euros pour celles comptant 251 salariés et plus.

Et les objectifs pour l'emploi ?

Compte tenu de la situation actuelle, l'objectif fixé par l'exécutif d'atteindre 7% de chômage d'ici la fin du quinquennat en 2022, "sera plus difficile, c'est évident", a par ailleurs reconnu Muriel Pénicaud. "On était partis sur une dynamique très forte, on a baissé de 9,6 à 8,1 le chômage (...) il y a deux mois on avait des signaux au vert, on sait qu'aujourd'hui on est dans une passe difficile".

