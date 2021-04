Coronavirus : la ville de New York va rouvrir complètement en juillet

Coronavirus : la ville de New York va rouvrir complètement en juillet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La ville de New York desserre la vis... Elle prévoit de "rouvrir complètement" le 1er juillet prochain après plus d'un an de restrictions visant à contrôler la propagation du Covid-19. Autre point positif : une grande partie de ses 8 millions d'habitants ont reçu un vaccin contre la maladie, a annoncé jeudi le maire Bill de Blasio.

"Nous sommes prêts à ce que les magasins ouvrent, que les entreprises ouvrent leurs bureaux, les théâtres (...) à pleine capacité", a déclaré le maire de New York à la chaîne de télévision américaine MSNBC.

Succès de la campagne de vaccination

Bill de Blasio a justifié son optimisme par le succès de la campagne de vaccination à New York, où 6,3 millions de doses de vaccin ont été administrées dans la ville de 8,3 millions d'habitants.

"Ce que nous constatons, c'est que les gens se sont fait vacciner en nombre extraordinaire", a-t-il déclaré. "Nous savons que l'effort de vaccination va s'intensifier et que nous devons continuer à y travailler dur".

Le maire de New York n'a pas précisé si les personnes se rendant dans des spectacles ou dînant à l'intérieur des restaurants seraient soumises à des exigences spécifiques, telles que la présentation d'un certificat de vaccination.