Coronavirus : la vaccination encore élargie à partir de lundi

Coronavirus : la vaccination encore élargie à partir de lundi









La campagne prend encore un peu d'avance, et sera ouverte aux plus de 50 ans lundi. A partir de mercredi, il n'y aura plus de limite d'âge s'il reste des doses disponibles.

(Boursier.com) — Le calendrier a encore bougé ce jeudi pour la vaccination contre le COVID-19 : elle sera accessible dès lundi en France aux plus de 50 ans, avec cinq jours d'avance sur le calendrier initial, et élargie deux jours plus tard à tous les adultes pour les doses inutilisées en fin de journée, a déclaré jeudi Emmanuel Macron. Le président de la République a fait ces annonces lors d'une visite dans un centre de vaccination ouvert Porte de Versailles, à Paris.

Les plus de 50 ans à partir de lundi

A partir de lundi 10, la vaccination sera ouverte aux plus de 50 ans, a annoncé Emmanuel Macron. Les rendez-vous pourront être pris à partir de vendredi.

Pas de limite pour les doses disponibles mercredi

"A partir de mercredi 12, vous pourrez regarder la veille sur le site Doctolib les doses qui sont disponibles et cela quel que soit votre âge, et s'il y a à l'endroit où vous êtes des doses qui sont disponibles le lendemain et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge", a expliqué Emmanuel Macron.

Pour les 16 et 17 ans atteints de pathologies

La vaccination est aussi ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans souffrant d'une pathologie à très haut risque de forme grave du COVID. "Les personnes de 16 et 17 ans souffrant d'une pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-19 sont autorisées, à compter de ce jour, à se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech en centre de vaccination", indiquent les recommandations de la Direction générale de la santé (DGS).

"La campagne avance"

Au moment où je vous parle, nous avons un peu de plus de 16 millions et demi de Français qui ont été vaccinés, nous avons environ 75% des plus de 75 ans qui ont reçu une première dose, et nous avons 63% des plus de 60 ans qui ont reçu cette première dose aussi", a rappelé le chef de l'Etat. "On a quasiment vacciné la totalité des personnes qui sont en Ehpad", a-t-il ajouté.

Selon les chiffres communiqués par la Direction générale de la santé (DGS) mercredi soir, 16.444.653 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus depuis le début de la campagne de vaccination et près de sept millions de Français ont reçu deux injections.

Objectifs à tenir

Le gouvernement s'est fixé pour objectif de réaliser 20 millions de primo-injections à la mi-mai, et 30 millions à la mi-juin. Le bilan de l'épidémie de COVID en France est de 105.631 morts pour plus de 5,7 millions de contamination.