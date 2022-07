Coronavirus : la santé mentale des jeunes salariés se dégrade

Les arrêts maladie sont fortement impactés par la dégradation de la santé mentale, particulièrement marquée depuis le début de la crise.

(Boursier.com) — Le Covid est bien de retour, avec plus de 200.000 nouveaux cas enregistrés en France sur la journée de mardi, selon les derniers chiffres du gouvernement. En plein rebond de l'épidémie, les données mensuelles de Malakoff Humanis mettent en lumière une hausse des arrêts maladie au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Pour le seul mois de mars, 18% des salariés ont été arrêtés au moins une fois contre 11% en mars 2021.

Et le groupe de protection sociale montre que les jeunes sont particulièrement concernés : 36% des salariés âgés de moins de 30 ans ont obtenu un arrêt en mars 2022 (contre 21% en mars 2021). Plus de la moitié des arrêts sont liés au Covid (56% pour l'ensemble des salariés et 58% pour les moins de 30 ans). Ce taux est également très élevé chez les salariés aidants (40% vs 25% en mars 2021) et les managers (23% vs 17% en mars 2021).

Plus de la moitié des arrêts

En mars, le Covid a été à l'origine de plus de la moitié des arrêts (56% vs 45% en mars 2021). Hors Covid, les troubles psychosociaux (dépression, anxiété, stress, épuisement professionnel...) arrivent en deuxième position (14%), après les accidents ou traumatismes (29%) et avant les troubles musculosquelettiques (13%). Chez les moins de 30 ans, 16% des arrêts maladie hors Covid sont dus à des motifs psychologiques.

La santé mentale des plus jeunes semble plus fragile : 23% des salariés de moins de 30 ans jugent négativement leur santé mentale (vs 16% pour l'ensemble des salariés). 48% d'entre eux déclarent mal dormir (vs 32% de l'ensemble des salariés), 42% se disent stressés (vs 28% de l'ensemble des salariés), et 34% sont émotionnellement épuisés (vs 22% de l'ensemble des salariés), voire à bout de force (29% vs 19%).

Mauvaise santé mentale

Dans le détail, 44% des jeunes (vs 35% pour l'ensemble des salariés) qui jugent négativement leur santé mentale l'imputent au seul contexte professionnel. Ils citent l'intensité et le temps de travail (pour 67% d'entre eux), des rapports sociaux au travail dégradés (47%). Par ailleurs, 28% évoquent des raisons personnelles et indiquent en premier lieu leur situation financière (56%) et des difficultés psychologiques personnelles (44%).

Sur le plan physique, 18% des salariés de moins de 30 ans jugent leur santé mauvaise (vs 14% pour l'ensemble des salariés).

Le renoncement ou le report de soins concerne encore près d'un quart des salariés au premier trimestre 2022. Ce taux atteint 54% chez les salariés aidants, 37% chez les moins de 30 ans et 33% chez les managers. Parmi les raisons évoquées pour expliquer cette situation : le manque de temps (35%), les difficultés à obtenir un rendez-vous (29%) et les raisons financières (23%).